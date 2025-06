HX : le MS Spitsbergen rénové reprend du service avec un nouveau centre scientifique

Le MS Spitsbergen reprend la mer pour la saison estivale dans l’archipel du Svalbard , au nord de la Norvège. Il fera ensuite escale au Groenland , en Islande, au Portugal et retournera dans son port d’attache.Dès janvier, il embarquera pour de nouvelles croisières hivernales sous les aurores boréales, entre randonnées en raquettes, feux de camp et observation des baleines.Au cœur de cette expérience : un centre scientifique flambant neuf sur le pont 6. Conçu pour favoriser la participation des passagers à des projets de science citoyenne, il comprend des espaces de conférence modulables, des écrans interactifs, une petite bibliothèque et des postes de travail.HX revendique une politique active de soutien à la recherche, avec plus de 30 000 missions de science citoyenne enregistrées en 2023.