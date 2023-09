Quark expéditions : deux nouveaux itinéraires pour 2024

"combinant terre, mer et ciel."

La deuxième croisière ce fera en 11 jours, dans le sud du Groenland,Le Sud du Groenland se dévoile en: la côte-est sauvage avec ses paysages glacés et son isolement, la Patagonie Arctique à l'ouest avec ses fjords et ses randonnées, et enfin, les Terres de l'Ouest avec sa calotte glaciaire et les zones plus fertiles.Ces croisières d'expédition se dérouleront à bord de l'Ultramarine, le récent navire de Quark Expeditions. Composé de deux hélicoptères et de 20 zodiacs à déploiement rapide, ce bateau propose un vaste éventail d'activités dans le domaine du tourisme polaire.