Quark Expeditions accueille dans sa flotte l’Ocean Explorer

Avec son design particulier en X-Bow et son salon avant sur deux étages, l’Ocean Explorer promet d’être le nec plus ultra pour des expéditions.



« L'étendue de notre éventail d'itinéraires innovants et d'expériences en milieu polaire - du kayak en Antarctique au survol de la calotte glaciaire au Groenland - sont possibles grâce à notre flotte », explique le patron.



Les réservations sont déjà ouvertes sur l’Ocean Explorer pour les saisons Antarctique 2024/2025, Arctique 2025 et Antarctique 2025/2026.