Croisières polaires : Quark Expeditions se met au français

(11 jours Ushuaïa/Ushuaïa à bord du World Explorer) à partir de 10 965€ (au lieu de 12 900€) par personne en catégorie Veranda Suite ou Infinity Suite (ou 9 868 € avec paiement total à la confirmation) pour le départ du 23/11 au 3/12 2024.D’autres dates sont prévues pour cet itinéraire : du 5 au 15/11 et du 14 au 24/11/2024 (tarif en fonction des dates).(12 jours Buenos Aires/Buenos Aires à bord de l’Ultramarine) à partir de 14 000€ (au lieu de 17 500€) par personne en en catégorie Explorer Suite pour une croisière du 19 février au 2 mars 2025 + forfait transfert de 950€ par personne incluant 1 nuit à Buenos Aires le 19/02 et les vols charter aller/retour entre Buenos Aires et Ushuaïa)(14 jours Buenos Aires/Buenos Aires à bord de l’Ultramarine) à partir de 14 910€ (au lieu de 21 300€) par personne en catégorie Explorer Suite (ou 13 419 € avec paiement total à la confirmation) pour le départ du 1er au 14 Mars 2025 + forfait transfert de 950€ par personne incluant 1 nuit à Buenos Aires le 1/03 et les vols charter aller/retour entre Buenos Aires et Ushuaïa ). Autre date prévue pour cet itinéraire : du 7 au 20 février 2025.