Quark Expeditions maintient sa stratégie sur le marché français

Pour séduire les Français, Quark Expeditions peut également s’appuyer sur son expertise, après près de 30 ans de navigation dans les eaux polaires.



Outre la qualité de sa flotte et de la formation de son personnel, le croisiériste fait appel à toute une équipe d’expédition, avec un ratio d’un guide pour sept personnes, pour apporter son expertise du monde polaire à travers l'histoire, la biologie marine, la glaciologie, la géologie, l’ornithologie, la photographie, etc…



En 2020, le panel d’activités sera lui aussi enrichi. L’Ultramarin proposera du kayak de mer, des excursions en paddle, du camping, de l’alpinisme, du ski et pour la première fois, du tourisme aérien avec hélirandonnée et héliski.



Autre actualité, en plus des itinéraires « plus classiques » vers le Spitzberg et le Groenland par exemple, de nouveaux sont programmés, en Arctique Russe notamment.



En décembre 2021, les voyageurs partiront à l’occasion de l’éclipse totale du 4 décembre 2021 en Antarctique. Un premier itinéraire partira d’Ushuaia le 26 novembre 2021 pour un voyage de 17 jours à bord du World Explorer.



Le second voyage de 20 jours à bord de l’Ocean Diamond partira lui le 25 novembre 2021 d’Ushuaia avec un itinéraire plus long incluant également la découverte des Iles Falkland (Malouines) aux côtés de l’expert Fred Espenak, astrophysicien retraité de la NASA.



Ce sera seulement la deuxième fois dans l’histoire, que des humains auront la possibilité d’observer une éclipse depuis l’Antarctique… une occasion qui ne se reproduira pas avant 2039 !