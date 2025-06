Précision : le réceptif Alba Travel Srl n’est pas lié à Albatravel France

"la Société Alba Travel Srl est totalement étrangère à la procédure de liquidation judiciaire affectant la Société Albatravel France."

"Il s’agit de deux entités juridiques distinctes et indépendantes, sans aucun lien capitalistique ou participation sociale entre elles. Alba Travel Srl, Société de droit italien, n’a aucune relation juridique, financière ou organisationnelle avec la Société Albatravel France, laquelle est de droit français. Les deux sociétés disposent de raisons sociales, numéros de TVA, sièges sociaux et cadres législatifs différents, l’une étant basée en Italie et l’autre en France.



Il est également expressément précisé qu’Alba Travel Srl n’a jamais détenu, directement ou indirectement, de parts ou d’intérêts dans Albatravel France."

"qu’elle est économiquement saine, pleinement opérationnelle, et continue à exercer son activité sur les marchés touristiques de manière active et prospère."

