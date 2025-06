Moby relance ses lignes maritimes vers la Corse

Pour l’été 2025,. La ligne Gênes–Bastia sera en service du 6 juin au 29 septembre. Elle est assurée par les, avec un départ de Gênes à 9h00 et une arrivée à Bastia à 14h15. Le retour s’effectue à 15h00, avec une arrivée prévue à Gênes à 20h15. La traversée dure un peu plus de cinq heures. Elle complète la liaison Livourne–Bastia, en place depuis quelques jours et active jusqu’au 19 octobre.La ligne Gênes–Ajaccio, opérée pour la seconde année consécutive, sera active du 3 juin au 30 septembre. Les traversées sont effectuées un jour sur deux, de nuit à l’aller comme au retour, à bord des navires Moby Tommy et Moby Ale Deux . Ce dispositif permet aux voyageurs d’arriver reposés sur l’île, en particulier ceux venant du nord de l’Italie ou d’Europe continentale, et de réduire les trajets internes sur l’île. Le retour de cette ligne s’inscrit dans le cadre du, célébré en 2024.Enfin, un prolongement vers la Sardaigne est proposé : les passagers partant d’Ajaccio peuvent poursuivre leur traversée vers Porto Torres, facilitant ainsi les voyages combinés entre les deux îles méditerranéennes.