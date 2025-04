La ligne maritime Gênes-Olbia prolongée jusqu’en novembre

La ligne entre Gênes et Olbia opérée par Moby est une véritable ‘classique’ de la mer

L’extension de la ligne Gênes-Olbia jusqu’au 3 novembre traduit une volonté de soutenir la déstabilisation saisonnière du tourisme en Sardaigne. Elle s’inscrit également dans une logique d’adaptation à la fréquentation croissante de cette route maritime emblématique. «», souligne la compagnie.En 2025, de nouveaux services sont mis en place pour améliorer l’expérience à bord. Leest désormais disponible sur les navires Moby Aki et Moby Wonder, une nouveauté qui permet aux passagers de rester connectés tout au long du voyage. Le service Sky , qui permet de suivre les événements sportifs et les programmes en direct, fait son retour sur l’ensemble de la flotte.Côté, la compagnie maintient une offre variée. Elle comprend des restaurants à la carte, des self-services, ainsi que des points de restauration sur les ponts. Ces derniers proposent des menus renouvelés, axés sur la fraîcheur et la saisonnalité. L’objectif est de faire de chaque traversée une expérience culinaire.Par ailleurs, les voyageurs recevront un, s’ils souhaitent rapidement renouveler l’expérience. Moby souhaite ainsi faire durer l’été jusqu’en novembre pour ses passagers, en proposant des traversées toujours plus qualitatives entre Gênes et Olbia.