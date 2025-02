Volotea ouvre un vol Paris Beauvais - Corse : premiers départs en juillet !

Cette nouvelle route s’inscrit dans notre objectif de relier la métropole à la Corse afin de rendre l’île de Beauté encore plus accessible aux habitants de la région parisienne et de leur offrir une expérience de voyage accessible et de qualité.



Notre présence sur les quatre aéroports corse est une excellente illustration de notre capacité à favoriser les connexions insulaires, reliant l’Île de Beauté avec 10 destinations métropolitaines françaises.



Nous sommes ravis de proposer cette nouvelle liaison, qui répond à la demande croissante de nos clients pour des destinations ensoleillées, authentiques et variées, et sommes impatients d'accueillir ces voyageurs à bord de nos vols"

Volotea vient d'annoncer une nouvelle ligne entre la métropole et la Corse. La compagnie poursuit son expansion en annonçant l’ouverture d’une nouvelle ligne vers Bastia au départ de Paris-Beauvais.À partir du 6 juillet, Paris-Beauvais sera relié à Bastia en raison de deux vols par semaine, les jeudis et les dimanches.Avec plus de 11 000 sièges disponibles, cette nouvelle ligne est d’ores et déjà disponible sur site de Volotea et sur l’ensemble des canaux de distribution., précise Gilles Gosselin , Directeur France de Volotea.