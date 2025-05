Taux de change : l’euro résiste, les devises asiatiques sous pression

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

Les marchés attendaient des signaux clairs de la Réserve fédérale américaine (Fed), mais ils sont restés sur leur faim. L'institution adopte une posture prudente, largement due à l'incertitude économique actuelle et à la difficulté d'établir des prévisions fiables. La guerre commerciale en cours ne fait qu’aggraver les choses.Prenons l’exemple de l’inflation liée aux droits de douane : sa transmission à l’économie ne sera ni immédiate ni linéaire. Le ralentissement économique contribue déjà à réduire les tensions inflationnistes. Par ailleurs,y compris dans les services. Le protectionnisme produit aussi des effets secondaires inattendus : en avril, les prix des billets d’avion, des chambres d’hôtel et de l’essence ont nettement baissé — en grande partie à cause de la chute du tourisme international. La baisse continue des loyers accentue également cette tendance désinflationniste. Autrement dit,, ce qui complique d’autant plus le travail de la Fed.Pour l’instant, les marchés tablent encore sur une baisse des taux de 25 points de base en juin, mais rien n’est acquis. Il faudra probablement attendre encore trois à quatre mois pour mesurer précisément l’impact des mesures douanières, actuelles et à venir, notamment après l’échéance du moratoire en juillet. À ce stade,— un taux de chômage grimpant vers 4,5% — pourrait forcer la Fed à agir plus vite. Ce scénario semble peu probable pour l’instant, le chômage étant stable à 4,0% et les créations d’emplois soutenues.. Avec une inflation à 0%, alimentée par la baisse des prix de l’énergie, des produits importés et une faible inflation domestique, la Banque nationale suisse (BNS) devrait réagir rapidement. Hors loyers, l’inflation atteint même -0,7% sur un an. Une baisse de 25 points de base est envisagée lors de sa réunion de juin, mais une réduction de 50 points de base est aussi possible. Malgré cette perspective, le franc suisse reste fort, soutenu par l’instabilité géopolitique mondiale.De son côté,. Cette décision, déjà anticipée par les marchés, s’inscrit dans une politique monétaire désormais prévisible. Compte tenu de la faible inflation et du ralentissement économique, la BoE devrait continuer à réduire ses taux chaque trimestre d’ici la fin de l’année. Ces ajustements devraient avoir un impact limité sur la livre sterling. Contrairement à la Fed, la BoE envoie des signaux monétaires clairs — c’est la bonne nouvelle du moment.