Montagne : Un député demande le déploiement des trains de nuit !

Les trains de nuit sont au coeur des préoccupations des territoires et de certains voyageurs.Leur retour en France et en Europe suscite de grandes attentes, à commencer par les élus, comme le député Xavier Roseren. Celui qui bataille pour limiter la prolifération des résidences secondaires dans son secteur souhaite maintenant décarboner le tourisme de montagne.La lettre a été co-signée par la quasi-totalité des maires (31 sur 32) de la 6e circonscription de Haute-Savoie.La ligne rapprochant Paris des stations de ski autour du Mont-Blanc et de Megève a été fermée en 2016. A l'époque et comme l'indique nos confrères des Echos, l'Etat avait jugé cette liaison comme trop déficitaire.