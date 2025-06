Civitatis, l’allié idéal des agences de voyages cet été

Pour les voyageurs en quête d’authenticité et de confort, Civitatis propose un vaste choix deQue ce soit dans des capitales animées ou des lieux plus confidentiels, chaque expérience est pensée pour offrir une découverte fluide et enrichissante. Tokyo , plongez dans l’effervescence japonaise avec une visite entièrement personnalisée : du calme spirituel du sanctuaire Meiji aux rues éclectiques et branchées de Harajuku, la capitale nippone dévoile ses multiples visages. Kyoto , ville impériale par excellence, les voyageurs sont invités à remonter le temps entre temples ancestraux et ruelles préservées du quartier de Gion, berceau des traditions japonaises. Singapour et Bangkok révèlent toute leur richesse à travers des visites guidées en français, entre modernité audacieuse, patrimoine bouddhiste et marchés typiques.La Havane , forte de cinq siècles d’histoire, se découvre autrement grâce à une excursion vers la vallée de Viñales, région emblématique des plantations de tabac et des paysages verdoyants de l’ouest cubain. Brasilia , capitale futuriste du Brésil, une visite guidée privée permet de comprendre l’architecture unique de la ville tout en vivant des moments sur mesure, à l’image des envies de chaque voyageur.