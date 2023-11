La plateforme d’activités et de visites guidées de Civitatis a conquis les agences de voyages à l’IFTM Top Resa

La plateforme consacrée aux agences de voyages a rencontré un franc succès auprès des professionnels du tourisme. En effet, le tableau de bord qui est mis à leur disposition offre une navigation simple et intuitive permettent de réserver des services aux quatre coins du monde en seulement deux clics. Les agences de voyages peuvent profiter d’un vaste catalogue de produits touristiques, de sorte à préparer des itinéraires sur mesure à leurs clients. Civitatis se traduit en un réel gain de temps au quotidien pour les agences inscrites à ce programme et ouvre tout un monde de possibilités pour leur clientèle avec plus de 85 000 activités recensées sur le catalogue.



Les activités offertes sont diverses et variées, mais les clients français optent en majorité pour les expériences suivantes à l’étranger : le free tour à Lisbonne, la visite guidée du Colisée et celle du Vatican, la croisière des six ponts à Porto et les billets d’entrée pour la Tour de Londres.

Dans l’Hexagone, les Français sont friands du Futuroscope, du bus touristique de Paris, de l’entrée à l’abbaye du Mont-Saint-Michel, de la croisière sur la Seine et du free tour dans Paris.



À l’heure actuelle, Civitatis compte plus de 23 000 agences de voyages inscrites à son programme. Ces dernières disposent d’un tableau de bord intuitif totalement gratuit, leur permettant de bénéficier de commissions avantageuses facilement, avec un suivi personnalisé et un service client disponible 7j/7, 24h/24. Depuis la plateforme, les agences de voyage peuvent suivre leurs réservations en temps réel, gérer leur facturation et consulter des rapports complets pour évaluer leurs performances. De quoi ouvrir de nouveaux horizons pour les experts du secteur du voyage.