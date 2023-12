Civitatis est en passe de devenir un allié phare des agences de voyages francophones

Le 13 novembre dernier, Civitatis s’est rendu à un événement phare des professionnels du tourisme en Belgique, la BTExpo (Belgium Travel Expo), où plus de 500 visiteurs issus du secteur touristique ont eu l’occasion d’échanger ensemble. De ce rendez-vous incontournable du tourisme belge est née une nouvelle alliance, celle de Civitatis et d’Avitour, premier groupement économique au service d’agences de voyages indépendantes en Belgique et du secteur touristique. Le leader sur le marché belge, qui compte aujourd’hui plus de 320 agences de voyages, a décidé de s’affilier au programme de la plateforme d’activités et de visites guidées en français dans le monde entier. Un partenariat très prometteur entre Civitatis et Avitour qui ne fait que renforcer l’expansion sur le marché francophone du site de réservation d’expériences touristiques.



À l’annonce de cette nouvelle collaboration, Alberto Gutiérrez, PDG et fondateur de Civitatis a déclaré la chose suivante : "Nous sommes ravis de travailler avec Avitour, cela représente un grand pas pour Civitatis sur le marché francophone. Avec cet accord, nous aiderons les 320 agences de voyage qu'ils ont en Belgique, à personnaliser le voyage de leurs clients avec les meilleures visites guidées et activités dans chaque destination. Nous sommes convaincus que cette collaboration sera très fructueuse pour les deux parties". En effet, la plateforme d’activités et de visites guidées, qui recense plus de 86 000 expériences au sein de son catalogue, dans plus de 3750 destinations du monde, s’est marquée comme objectif d’accélérer grandement sa croissance sur le marché francophone en 2024 pour en faire l’un de ses marchés leaders.