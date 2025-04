2 000 € en jeu pour les agences de voyages : plus vous vendez, plus vous gagnez avec Civitatis

Avec l'arrivée de l'été, les agences de voyages ont l'opportunité de commencer à gérer les réservations de leurs clients et de leur faire vivre des. Civitatis a identifié les destinations et lescette saison.sont les plus recherchées.Le circuit le plus populaire cet été est la visite à la découverte de la mythologie grecque , une expérience fascinante pour ceux qui s'intéressent à la religion et à la culture helléniques anciennes. Cette visite permet, dont la majestueuse Acropole, en mettant l'accent sur les mythes et légendes qui ont façonné la civilisation grecque.Une autre activité très prisée des voyageurs français est la visite guidée dans Vancouver . Accompagnés d'un guide francophone, les touristes découvrent l'histoire,de la ville canadienne au cours d'une visite enrichissante et pleine de contrastes.consolide sa position de. Parmi ses activités phares figure l'excursion à la découverte des légendes de Korčula et Pelješac , une immersion dans l'essence médiévale de la région, sa tradition viticole et ses criques enchanteresses. Ce circuit captive les voyageurs par sa fusion d'histoire, de paysages et de culture locale.Saisissez cette opportunité et commencez à gérer les réservations de vos clients avec Civitatis. Grâce à unedans les destinations les plus prisées, vous leur garantirez desà chaque voyage.