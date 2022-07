France : la fin du pass vaccinal pour le 1er août 2022...

Nous avons préféré une méthode plus souple, à savoir donner aux autorités sanitaires la possibilité d’exiger un test négatif.



Le test présente donc actuellement une efficacité supérieure. C’est la raison – et la seule raison ! – pour laquelle la commission des lois du Sénat, puis le Sénat dans son ensemble ont décidé que, dans cette circonstance exceptionnelle, seul un test négatif soit exigé, plutôt qu’une preuve de vaccination à jour.



La durée du test dépendra du nouveau variant – soixante‑douze heures, trente-six heures, vingt-quatre heures.



Nous avons une obligation d’adaptation, plutôt que de nous crisper sur les positions antérieures que nous avions prises et qui ne conviennent plus.

Dans un Rapport de la Commission mixte paritaire, nous en apprenons un peu plus sur les positions et le recours au test négatif aux frontières." expliquait M. Philippe Bas, rapporteur pour le Sénat.Pour rappel, le pass sanitaire Il restreignait alors l'accès à différents lieux publics et de cultures. Il était aussi exigé pour les voyages de longues distances en train, voiture et avion. Dorénavant, le gouvernement ne pourra pas remettre en place cet outil.Par la même occasion, la classification des pays