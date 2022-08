Voyages : fin des pays verts, orange et rouges

"Devant la nouvelle phase de la pandémie, le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières est levé, conformément à la loi mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la Covid-19."

Avec l'entrée en vigueur de la loi sanitaire le 1er août dernier, le gouvernement simplifie grandement les voyages des ressortissants français.Exit la carte des pays verts, orange et rouges qui avait été mise en place dans le cadre de la pandémie de covid-19.Ainsi le Quai d'Orsay informe queEn conséquence, depuis le 1er août 2022,, en métropole comme outre-mer, et la présentation du passe sanitaire ne peut plus être exigée, quel que soit le pays ou la zone de provenance ;- plus aucune justification de voyage (le « motif impérieux ») ne peut être exigée ;