F. Piot : "Cette année, la vente à distance devrait nous rapporter 2 M€" 🔑

Non pas vraiment, car elles ne traitaient pas (ou mal) ces demandes web. Cela venait plutôt perturber leur activité, donc elles préfèrent que ce soit traité par une équipe dédiée.



Mon premier objectif lorsque j'ai créé cette équipe était d'éviter un préjudice d'image, quand des clients nous écrivent ou font une demande sur notre site Internet et que l'on ne répond pas ou mal.



Je voulais apporter du service au client, et pas forcément avoir un service qui soit rentable. Maintenant, évidemment, il faut que l'on trouve le bon modèle économique pour que tout le monde soit content.



Pour cela, nous proposons un call center qualitatif, avec un conseiller voyages à distance, mais personnalisé. L'idée étant que l'an prochain, les clients ne passent plus par le site web, mais directement avec leur nouvelle conseillère.



Et je serai le plus heureux des hommes si, demain, l'une de nos télévendeuses pouvait monter sa propre agence en récupérant le fonds de commerce que nous l'avons aidé à créer.

Oui, d'ailleurs nous avons lancé cette année un système de prise de rendez-vous en agences, un peu sur le même modèle que Doctolib. Les clients ne peuvent pas prendre des rendez-vous tout le temps, mais sur certains créneaux, en fonction des agences, entre 2 et 3 après-midi par semaine ou un peu plus. Et ça leur plaît bien.



En parallèle, nous avons de plus en plus de clients qui ne se déplacent plus en agence, mais ont confiance en leur conseiller et font tout par téléphone. Nous ne sommes plus trop loin d'un travail de téléconseiller.



Tout ceci est complexe mais ne nous empêche pas de continuer à ouvrir des agences ou à les déménager pour avoir de meilleurs emplacements. C'est un peu paradoxal.