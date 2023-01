Prêt-à-Partir veut développer son activité business travel

Ce qui est certain, et on le voit avec l’actualité des dernières semaines, il y a un manque de transparence. Nous avons parfois, en face de nous, des acheteurs qui ne connaissent pas bien le métier et se font avoir par des agences borderline.Régulièrement, sur des appels d'offres, des acheteurs viennent nous dire que nos frais sont trop chers de 20 centimes sur des billets d’avion ou de train.Ce sont les mêmes qui ne se posent pas la question de savoir comment vit une agence de voyages qui annonce des frais zéro. C’est forcément au dépend du client.Nous on est honnêtes, transparents mais ce n’est pas une politique qui paye. Je pense que l’actualité récente va changer les choses, il y aura plus de vertu et c’est dans l’intérêt des clients.Aujourd’hui, tout le monde accepte que le client paye des frais d’intervention. Il comprend ce à quoi ça correspond. CWT a lancé l’abonnement. Moi, j’ai du mal à y croire. Là encore, ça manque de transparence. En échange d’un abonnement, le client ne sait pas ce qu’il va gagner. Aujourd’hui, il est perdu, il n’y a plus de tarifs de référence.Un peu, plus que sur le marché du loisir. Les clients nous demandent des bilans carbones. Mais je pense que c’est un effet de mode et pas forcément par convictions.Sous couvert de RSE , les entreprises veulent faire des économies, réduisent les déplacements et encouragent la visio.