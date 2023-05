Débat sur les salaires minima : l'arbre qui cache la forêt ? 🔑

Et pourtant, au cours de notre enquête nous avons pu entendre divers témoignages d'agents de voyages qui ont tous connu l'exemple de « la nouvelle recrue laissée seule une journée à l'agence et qui encaisse des clients », ou celui de « la conseillère à qui l'on confie le téléphone de garde pour le week-end parce que le patron ne souhaite pas être dérangé »...



« Un salarié de catégorie B payé au SMIC alors qu'il fait signer des contrats et qu'il a la responsabilité de ses voyageurs, je peux comprendre qu'il préfère être caissier ou facteur, car une fois la tournée achevée, la journée est terminée », commente Caroline Texier.



« Le problème, au-delà de la rémunération, c'est bien que le salaire est incohérent vis-à-vis de la responsabilité et de la charge de travail que l'on a », ajoute une conseillère voyages qui préfère garder l'anonymat. Alors que la moindre erreur peut nous coûter des milliers d'euros, le salaire n'est pas à la hauteur et le métier n'est pas reconnu à sa juste valeur ».



La « reconnaissance » - et son manque - est un terme qui revient régulièrement dans la bouche des personnes interrogées. A ce sujet, François Piot note que « le rapport de force entre l'entreprise et le collaborateur s'est inversé. Aujourd'hui un agent de voyages peut trouver du boulot partout, le plus dur étant de trouver la bonne boite, et par cela je n’entends pas que celle qui paye le mieux, mais celle dans laquelle il trouvera le plus de reconnaissance ».



Pour notre agent de voyages anonyme, une autre difficulté vient du fait que « nous prenons tellement à cœur notre métier que nous nous investissons énormément et personnellement, et nous nous sentons responsables. Nous y mettons nos tripes parce que c'est notre personne qui est investie, et la reconnaissance ne nous paraît pas à la hauteur de cet investissement ».



Pour cette conseillère voyages, une des solutions pour prendre du recul serait peut-être d'arrêter d'assurer les astreintes, en confiant les dossiers d’assistance à des sous-traitants.