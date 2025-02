TVA sur la marge des agences de voyages : comment éviter les erreurs ? [ABO]

la prestation unique est imposée dans l'État membre dans lequel l'agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services

La Directive TVA prévoit que «» ( art. 307 de la Directive 2006/112/CE « Directive TVA » ).Ainsi, la prestation de services unique d'une agence de voyages est taxable en France lorsque l'agence de voyages y a son siège économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue.On entend par prestation de services unique, la prestation réalisée par l'agence de voyages lorsqu'elle agit en son nom propre à l'égard du client (art. 259 A, 8° du CGI). Ce lieu de taxation a été prévu afin d’éviter que l’agence de voyages n’ait à s’immatriculer, pour les besoins de la TVA, dans chacun des États membres où les prestations de services composant son offre sont fournies.Doivent être distingués trois territoires (art. 5 et 6 de la Directive 2006/112/CE « Directive TVA », transposé à l’article 256-0 du CGI) :- Le territoire français, comprenant la France continentale, la Corse, la Principauté de Monaco, et les Eaux Territoriales et le Plateau Continental.- Les 27 Etats membres de l’Union européenne, comprenant l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.- Les territoires hors de l’Union Européenne, comprenant notamment le Royaume-Uni, la Norvège, le Lichtenstein et la Suisse, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Andorre, Guyane, les TOM et les DOM, ainsi que les territoires expressément cités par le texte susvisé, à savoir :o Pour la République fédérale d'Allemagne, l'île d'Helgoland et le territoire de Büsingeno Pour le Royaume d'Espagne, Ceuta, Melilla et les îles Canarieso La République de Finlande, les îles Alando Pour la République hellénique, le mont Athoso Pour la République italienne, Livigno, Campione d'Italia et les eaux nationales du lac de Luganoo Les îles Anglo-Normandes.Par ailleurs, l’île de Man est considérée comme une partie du territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Akrotiri et Dhekelia sont considérées comme une partie du territoire de la République de Chypre.Lorsque l’opérateur agit en son nom propre (et donc n’a pas la qualité d’intermédiaire transparent comme évoqué ci-dessus) et dans la mesure où les opérations sont réputées être achetées et revendues, celles-ci devront être comptabilisées en charges au moment de l’achat (compte de classe 6) et en produits de l’entreprise au moment de la revente (compte de classe 7). En synthèse, les traitements TVA sont comme suit :