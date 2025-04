Quelles tendances de réservation en agences de voyages ?

Selon les agences de voyages , au sein du, laconserve la première position en nombre de réservations, bien que les résultats soient inférieurs à ceux de 2024 (-6,9%). Elle est suivie par(+2,8%) et la(+17,7%). La Grèce (-8,1%), le Maroc (-17,5%) et la Turquie (-19,3%) enregistrent un recul dans le classement.Du côté du, la République Dominicaine (-29,7%), les États-Unis (-11,8%), les Émirats Arabes Unis (-21,9%) et la Thaïlande (-41,6%) présentent des baisses marquées, tandis que Maurice (+21,6%) , la Tanzanie (+11,3%) et l’Indonésie (+25%) enregistrent de bonnes performances.