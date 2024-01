Agences de voyages : pourquoi adhérer et comment choisir son réseau ? 🔑

« Aujourd’hui pour avoir un taux de commission honorable, il faut être dans un réseau. Il y a plus de différences qu’avant entre l’indépendant pur et le réseau. Les TO sont plus généreux avec les réseaux »

« une centrale d’achat qui négocie pour le compte de ces adhérents auprès des fournisseurs. Nous faisons des économies en mutualisant, d’où le nom de PAPMUT. »

« Nous sommes un réseau d’acteurs très indépendants. Nous n’imposons pas d’outils, ni de contrats à nos adhérents. Nous optimisons les contrats. Un adhérent bénéficie de notre pouvoir de négociation à travers le volume »

« 100% des revenus de nos accords à nos adhérents. »

« Nous distribuons plusieurs millions d’euros de revenus chaque année. Le retour sur investissement est très favorable aux agences. Ils n’ont pas d’acheteurs. A mon niveau je gère 90 contrats »

« Sur les commissions, nous proposons tous entre 13 et 14% de base, ensuite, c’est sur les incentives que se joue la différence, en fonction du volume d’affaires du réseau et des agences de voyages »,

« 85% des incentives, les 15% restants, viennent alimenter la caisse de TourCom solidarité qui prend en charge les problèmes juridiques ou des litiges d’agences de voyages. »

« Depuis cette année, nous avons mis en place un bonus supplémentaire selon l’atteinte de tout ou partie de critères définis par la politique du réseau : implication au réseau (présence aux réunions de réseau, au congrès) et le marketing lié à la charte qualité de la marque (vitrine) »

C’est un contrat gagnant/gagnant, où la franchise ne coûte pas grand-chose plus on vend des TO maison. Aujourd’hui un bon élève qui vend des TO maison 3% de super commissions »

Le nerf de la guerre reste l’argent et les patrons d'agences de voyages sont bien des chefs d'entreprise. Lesexposés par les réseaux demeurent des arguments chocs pour attirer les agences qui profitent deIls sont généralement bien plus intéressants pour les agences membres d'un réseau., constate François Piot du GIE PAPMUT qui définit son réseau commeMême point de vue chez Manor , explique Paulo Fernandes, directeur des accords commerciaux du GIE MANOR, qui assure reverser, affirme-t-il.Tarifs négociés, commission, incentive, super commissions… tous les réseaux rémunèrent leurs adhérents et se targuent d’être plus transparents que le voisin, sans pour autant communiquer les chiffres. Preuve de la délicatesse du sujet.tranche Richard Vainopoulos, de TourCom, qui reverseEn 2023, le réseau Selectour a distribué, précise Jean-Noël Lefeuvre, DG de Selectour.Chez Havas et Selectour,. «, explique Arnaud Abitbol, à la tête de la franchise Havas Voyages.