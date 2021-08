Jean-Noël Lefeuvre, a débuté sa carrière chez Loiret & Haëntjens, une entreprise de commerce international basée à Nantes, avant d'intégrer le secteur du tourisme au début des années 1990, chez Armor Voyages à Brest.



Il a été ensuite, successivement responsable financier de l'agence de voyages Jancarthier à Paris, du tour operator Westair à Brest et de la compagnie aérienne Aéris à Toulouse.



- 2003 : Directeur Financier du réseau AFAT Voyages.

- 2010 : Directeur Financier d'AS Voyages.

- 2014 : Directeur Général Adjoint du réseau Selectour Afat

- 2017 : Directeur Général du réseau Selectour



Chez Jancarthier, il travaille à la restructuration du Groupe avec la réussite, en moins d'un an, du basculement des positions bancaires déficitaires, vers des positions excédentaires, afin de restaurer son indépendance vis à vis des banques.



Chez Westair, il conclut un contrat d'achat d'un Boeing 737-200 auprès d'une compagnie anglaise et de l'immatriculation sous le pavillon français, afin d'assurer sa mise en service dans la flotte d'une compagnie tricolore.



En 2009, chez AS Voyages, il contribue avec le comité de pilotage à la réalisation de la fusion entre Afat et Selectour qui donne naissance en décembre 2009 au premier réseau français d’agences de voyages indépendantes, avec un volume d’affaires de 2,6 Milliards d’euros. A activité égale, il parvient à faire progresser le niveau de la trésorerie de 50%, entre 2010 et 2011, et à le maintenir à ce jour, malgré la crise covid-19.



Enfin, depuis sa nomination en tant que Directeur Général du réseau Selectour, sous l'impulsion de Laurent Abitbol et sa prise de Présidence moins d’un an auparavant, il participe activement avec ce dernier, depuis 2007, à la transformation du Réseau.