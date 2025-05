Indemnités : "No show fees" et arrhes, quels bons réflexes à avoir en matière de TVA ? [ABO]

La CJUE a considéré que ces sommes rémunèrent en réalité une prestation de services consistant en un droit de bénéficier de la prestation, peu importe que ce droit soit finalement mis en œuvre ou non par le client.



Ces décisions sont transposables à toutes sommes non qualifiées d’arrhes et conservées par les opérateurs.



En pratique, ce n’est pas la réalisation de la prestation future qui entraîne le fait générateur de la TVA, mais la possibilité offerte par le prestataire de rendre la prestation de services.



Ces sommes ne sont pas des indemnités visant à réparer un préjudice subi par le prestataire et restent donc soumises à TVA.



La TVA devient et reste exigible (à collecter) au moment du paiement du prix par le client alors même que la prestation de services achetée n’a pas été effectivement rendue.



En conséquence, nous recommandons aux opérateurs de porter une attention particulière à la rédaction des contrats et à la qualification juridique des sommes conservées en cas de non-présentation du client (peu importe leur appellation) et de sécuriser les traitements TVA en conséquence :



- si ces sommes constituent des arrhes au sens du Code civil, il sera possible de considérer qu’elles constituent une pure indemnité non soumise à la TVA. Il sera alors possible de régulariser a posteriori la TVA initialement collectée lors de l’encaissement du prix.



- si ces sommes ne constituent pas des arrhes, elles devraient être considérées comme constituant la rémunération du droit accordé au client de bénéficier de la prestation (no-show fees). En pratique, il ne



sera pas possible pour les opérateurs de modifier la base d’imposition à la TVA, et de corriger la TVA initialement collectée.