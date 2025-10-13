Travel-Insight devient membre d'Agir pour un Tourisme Responsable

Travel-Insight devient membre de l’association « Agir pour un Tourisme Responsable » (ATR).
Cette adhésion marque la volonté de l'agence de communication "de s’impliquer activement dans la transition responsable du secteur et de contribuer à la diffusion de bonnes pratiques."
Pour aller plus loin, chaque événement signé Travel-Insight sera "pensé pour réduire son impact, valoriser des pratiques responsables et collaborer avec des prestataires partageant les mêmes valeurs."
L’agence renforce également engagement à travers deux actions concrètes destinées à améliorer la qualité de vie au travail et à promouvoir l’égalité entre ses collaborateurs.
Travel-Insight : congé menstruel et forfait mensuel pour la pratique du sport
Le premier dispositif, un congé menstruel inclusif et intégralement rémunéré, est ouvert à toutes les salariées de l’agence, quel que soit leur statut (CDI, CDD, alternance ou stage). Il prévoit une rémunération à 100 %, sans incidence sur les droits acquis (congés payés, RTT, etc.), et offre une flexibilité d’usage avec la possibilité de poser une demi-journée renouvelable dans la limite d’une journée par mois.
En parallèle, Travel-Insight met en place un forfait sport mensuel pouvant atteindre 20 € remboursés sur présentation d’une facture nominative. Ce soutien concerne toutes les pratiques sportives : salles, cours collectifs ou activités en extérieur.
"Ces engagements traduisent notre volonté de placer l’humain au cœur de notre organisation, en créant un environnement de travail respectueux et attentif aux besoins de chacun" déclare Stanislas Lucien, Co-directeur de Travel-Insight.
