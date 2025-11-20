TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Black Friday 2025 : toutes les offres voyage à ne pas manquer !

Séjours, billets d'avion, nuits d'hôtel : de bonnes affaires pour vos prochaines vacances


De la croisière polaire aux clubs tout compris, en passant par les vols long-courriers et les resorts haut de gamme, les opérateurs du tourisme dégainent leurs offres Black Friday. Cette année encore, les promotions se déclinent à travers un large éventail de destinations et de segments, avec des réductions allant jusqu’à 45% et des avantages exclusifs. Voici les principales offres proposées pour le Black Friday 2025.


Rédigé par le Jeudi 20 Novembre 2025

Les opérateurs du tourisme dégainent leurs offres Black Friday - Depositphotos.com, @triple_t_3dsign
DITEX
Le Black Friday, prévu cette année le vendredi 28 novembre 2025, devient chaque année un rendez-vous incontournable pour les bonnes affaires.

Depuis quelques années, les marques anticipent cette tradition en proposant des offres attractives dès la semaine précédant l’événement, et le secteur du tourisme ne fait pas exception.

Hôtels, clubs tout compris, croisières, vols long-courriers et resorts de luxe multiplient ainsi les promotions, offrant aux voyageurs la possibilité de réserver à prix réduit des séjours vers des destinations variées : plages paradisiaques des Maldives ou du Mexique, grandes villes ou expéditions polaires en Antarctique ou au Groenland.

Tour d'horizon des promotions 2025.

TUI France : des prix choc dans 20 Clubs Lookéa et Clubs Marmara

Du 20 novembre au 1er décembre 2025, TUI France propose des tarifs réduits sur 20 clubs, pour des départs jusqu’au 31 mars 2026.

Parmi les offres phares :

- Club Marmara Madina - Marrakech : à partir de 499€ TTC/personne, 8 jours/7 nuits tout compris. On y apprécie l’architecture inspirée des riads, les grands espaces verdoyants, le spa, l’aquaparc et la zone sportive.

- Club Marmara Catalonia Playa Maroma - Mexique : à partir de 1 849€/personne, 7 nuits tout compris. Son atout : une plage exceptionnelle, une végétation tropicale luxuriante et un large choix de restaurants.

- Club Lookéa Aluavillage - Fuerteventura : à partir de 639€ TTC/personne, 8 jours/7 nuits tout compris. Son panorama sur la plage d’Esquinzo, la piscine intérieure chauffée et l’espace bien-être séduisent les voyageurs.

- Croisière Club Lookéa Nile Monarch - Égypte : à partir de 749€ TTC/personne, 8 jours/7 nuits tout compris. Animations francophones, escales équilibrées et bateau rénové en 2023 font de cette croisière une expérience unique.

Les offres concernent également des destinations comme Cuba, le Costa Rica, le Kenya, Maurice, la Tanzanie ou la République dominicaine.

L'hôtellerie à prix réduits

Le Black Friday se prolonge avec des offres sur le luxe hôtelier et balnéaire.

Depuis le 6 novembre, le groupe Royalton Hotels & Resorts lance sa Black Friday Sale, valable jusqu’en décembre 2026, couvrant l’ensemble de son portefeuille, Royalton Reserve Collection, Royalton CHIC Resorts, Hideaway, Royalton Vessence, Planet Hollywood et Mystique by Royalton, avec des réductions sur les suites rénovées et des prestations premium, incluant bungalows sur pilotis, suites présidentielles et villas multi-chambres, ainsi que des offres exclusives pour couples ou groupes comme des événements privés ou des séjours "kids-free".

Dans le même temps, Sun Siyam Resorts propose jusqu’au 1er décembre des promotions sur ses resorts aux Maldives et au Sri Lanka : jusqu’à -45% sur Siyam World Maldives avec surclassement et petit-déjeuner flottant ; transferts en hydravion et soins offerts à Iru Veli ; jusqu’à -30% et activités nautiques pour enfants à Iru Fushi ; transferts gratuits et massages duo à Vilu Reef ; -50% sur Olhuveli ; et surclassements, expériences culinaires et activités offertes à Pasikudah au Sri Lanka.

Les expéditions polaires en réduction

Pour les amateurs d’aventure et de destinations polaires, le Black Friday offre des opportunités avec Swan Hellenic et HX Expeditions.

Swan Hellenic propose jusqu’à 1 700 $ de réduction par personne et 1 000 $ de crédit à bord sur ses 36 croisières expédition 2026-2027, de 6 à 20 nuits, à la découverte de l’Arctique, de l’Antarctique, de l’Afrique, de l’Asie, de l’Europe et de l’Amérique latine, réservation possible du 17 novembre au 2 décembre 2025 sans restriction sur le nombre de croisières.

De son côté, HX Expeditions met l’accent sur des voyages immersifs pour la saison 2027-2028, privilégiant l’interaction avec les communautés locales et des expériences authentiques, avec jusqu’à -35% sur certaines expéditions 2025/26 et 2026/27, couvrant des destinations emblématiques comme l’Antarctique, le Svalbard, le Groenland, l’Alaska, les Galápagos et le Passage du Nord-Ouest, avec réservation possible jusqu’au 3 décembre 2025.

S'envoler pour pas cher

Les compagnies aériennes se mettent également à l’heure du Black Friday avec des offres attractives pour les voyageurs.

Cathay Pacific propose du 28 novembre au 7 décembre une réduction de 150€ par personne sur ses vols vers l’Asie-Pacifique et l’Océanie, toutes classes confondues, avec des destinations comme le Japon, la Corée, la Chine, l’Asie du Sud-Est, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, et un code promo FRBLACKFRI pour profiter de l’offre.

La Compagnie offre du 21 au 28 novembre des tarifs exclusifs sur ses vols 100% business vers New York, avec des A/R à 1 450€ depuis Paris et 1 650€ depuis Nice, incluant sièges full-flat, Wi-Fi gratuit, gastronomie haut de gamme et accès aux lounges premium.

Enfin, Air Transat lance sa promotion du 18 novembre au 2 décembre sur ses vols directs vers le Canada, avec des tarifs à partir de 339€ A/R vers Montréal depuis Paris, incluant bagage cabine, repas chaud et boissons, et des départs depuis plusieurs villes françaises comme Marseille, Nantes, Lyon, Bordeaux ou Toulouse.


Lu 241 fois

Tags : air transat, black friday, cathay pacific, la compagnie, sun siyam resorts, swan hellenic, tui
Black Friday 2025 : toutes les offres voyage à ne pas manquer !

