Black Friday 2025 : toutes les offres voyage à ne pas manquer !

Les compagnies aériennes se mettent également à l’heure du Black Friday avec des offres attractives pour les voyageurs.



Cathay Pacific propose du 28 novembre au 7 décembre une réduction de 150€ par personne sur ses vols vers l’Asie-Pacifique et l’Océanie, toutes classes confondues, avec des destinations comme le Japon, la Corée, la Chine, l’Asie du Sud-Est, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, et un code promo FRBLACKFRI pour profiter de l’offre.



La Compagnie offre du 21 au 28 novembre des tarifs exclusifs sur ses vols 100% business vers New York, avec des A/R à 1 450€ depuis Paris et 1 650€ depuis Nice, incluant sièges full-flat, Wi-Fi gratuit, gastronomie haut de gamme et accès aux lounges premium.



Enfin, Air Transat lance sa promotion du 18 novembre au 2 décembre sur ses vols directs vers le Canada, avec des tarifs à partir de 339€ A/R vers Montréal depuis Paris, incluant bagage cabine, repas chaud et boissons, et des départs depuis plusieurs villes françaises comme Marseille, Nantes, Lyon, Bordeaux ou Toulouse.