Pour ses 130 ans, HX prépare une série de surprises

HX Expéditions s’apprête à souffler ses 130 bougies.
Fondée en 1896, la compagnie, longtemps connue sous le nom de Hurtigruten, s’impose aujourd’hui comme l’un des leaders mondiaux de la croisière d’expédition.
"Nous utilisons le navire non pas comme une destination, mais comme un moyen d’exploration", a rappelé Aude Roudgé, chargée du marketing HX France, lors d’une conférence de presse à Paris, le 7 octobre 2025.
Le croisiériste, qui préfère parler "d'expéditions" plutôt que de "croisières", revendique un positionnement unique, à destination du voyageur curieux et intrépide, en quête de destinations reculées, de l’Arctique à l’Antarctique, en passant par les Galápagos.
Une flotte hybride où à bord, la science et l’éducation sont des boussoles
Avec cinq navires de 90 à 480 passagers, dont deux à propulsion hybride, HX continue d’investir dans des technologies plus vertes.
"Nous sommes l'une des deux seules compagnies à publier un rapport ESG complet sur nos émissions", souligne Aude Roudgé.
Chaque détail est pensé pour limiter l’impact environnemental : suppression des bouteilles plastiques, distribution de gourdes réutilisables Ocean Bottle, navires rénovés et plus silencieux grâce aux moteurs azipods, qui réduisent la pollution sonore sous-marine et préservent les mammifères marins.
Ce qui distingue HX, c’est aussi son ancrage scientifique. Chaque année, la compagnie accueille près de 90 chercheurs à bord de ses navires et soutient une trentaine de projets scientifiques internationaux.
Les passagers participent directement à la recherche via des programmes de science citoyenne.
Les centres scientifiques embarqués, accessibles à tous, deviennent ainsi des lieux d’échange et d’apprentissage. Conférences, observations naturalistes, ateliers participatifs… tout est pensé pour que l’exploration se vive aussi comme un voyage intérieur, une prise de conscience de la fragilité du monde polaire.
130 ans d’héritage et une édition spéciale à bord
Pour célébrer cet anniversaire symbolique, HX prépare une série de surprises pour ses passagers en 2026, dont une gourde édition limitée noire et dorée, des menus inspirés des recettes traditionnelles des explorateurs d’antan, et un cocktail commémoratif exclusif.
Un nouvel itinéraire de 7 jours en Norvège arctique, prévu pour janvier prochain, donnera également le coup d’envoi des festivités. Le programme complet sera dévoilé en novembre via un communiqué officiel.
À bord, tout est inclus : restauration en pension complète, boissons, excursions en zodiac, randonnées et conférences. Les passagers peuvent même s’essayer au kayak ou… dormir sous les étoiles en Antarctique.
Les navires offrent un confort premium, avec jacuzzis, saunas, spa, salles de fitness, tout en gardant un esprit d’expédition.
HX propose également des départs accompagnés en français, une spécificité très appréciée sur le marché hexagonal.
