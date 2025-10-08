TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Pour ses 130 ans, HX prépare une série de surprises

Le croisiériste réaffirme son rôle de pionnier du tourisme d’expédition


Le croisiériste d’expédition norvégien HX fêtera en 2026 ses 130 ans. Pionnier du voyage polaire, il célèbre cet anniversaire en dévoilant une série d’initiatives à bord et de nouvelles expéditions, toujours guidées par une même philosophie : explorer autrement, dans le respect des écosystèmes et des communautés locales.


Rédigé par le Mercredi 8 Octobre 2025

HX célèbre 130 ans d’exploration et d’engagement responsable en 2026 - Photo : Amelia Brille
HX célèbre 130 ans d’exploration et d’engagement responsable en 2026 - Photo : Amelia Brille
CroisiEurope
HX Expéditions s’apprête à souffler ses 130 bougies.

Fondée en 1896, la compagnie, longtemps connue sous le nom de Hurtigruten, s’impose aujourd’hui comme l’un des leaders mondiaux de la croisière d’expédition.

"Nous utilisons le navire non pas comme une destination, mais comme un moyen d’exploration", a rappelé Aude Roudgé, chargée du marketing HX France, lors d’une conférence de presse à Paris, le 7 octobre 2025.

Le croisiériste, qui préfère parler "d'expéditions" plutôt que de "croisières", revendique un positionnement unique, à destination du voyageur curieux et intrépide, en quête de destinations reculées, de l’Arctique à l’Antarctique, en passant par les Galápagos.

Une flotte hybride où à bord, la science et l’éducation sont des boussoles

HX préfère parler "d'expéditions" plutôt que de "croisières" - Photo : Amélia Brille
HX préfère parler "d'expéditions" plutôt que de "croisières" - Photo : Amélia Brille
Autres articles
Avec cinq navires de 90 à 480 passagers, dont deux à propulsion hybride, HX continue d’investir dans des technologies plus vertes.

"Nous sommes l'une des deux seules compagnies à publier un rapport ESG complet sur nos émissions", souligne Aude Roudgé.

Chaque détail est pensé pour limiter l’impact environnemental : suppression des bouteilles plastiques, distribution de gourdes réutilisables Ocean Bottle, navires rénovés et plus silencieux grâce aux moteurs azipods, qui réduisent la pollution sonore sous-marine et préservent les mammifères marins.

Ce qui distingue HX, c’est aussi son ancrage scientifique. Chaque année, la compagnie accueille près de 90 chercheurs à bord de ses navires et soutient une trentaine de projets scientifiques internationaux.

Les passagers participent directement à la recherche via des programmes de science citoyenne.

Les centres scientifiques embarqués, accessibles à tous, deviennent ainsi des lieux d’échange et d’apprentissage. Conférences, observations naturalistes, ateliers participatifs… tout est pensé pour que l’exploration se vive aussi comme un voyage intérieur, une prise de conscience de la fragilité du monde polaire.

130 ans d’héritage et une édition spéciale à bord

Pour célébrer cet anniversaire symbolique, HX prépare une série de surprises pour ses passagers en 2026, dont une gourde édition limitée noire et dorée, des menus inspirés des recettes traditionnelles des explorateurs d’antan, et un cocktail commémoratif exclusif.

Un nouvel itinéraire de 7 jours en Norvège arctique, prévu pour janvier prochain, donnera également le coup d’envoi des festivités. Le programme complet sera dévoilé en novembre via un communiqué officiel.

À bord, tout est inclus : restauration en pension complète, boissons, excursions en zodiac, randonnées et conférences. Les passagers peuvent même s’essayer au kayak ou… dormir sous les étoiles en Antarctique.

Les navires offrent un confort premium, avec jacuzzis, saunas, spa, salles de fitness, tout en gardant un esprit d’expédition.

HX propose également des départs accompagnés en français, une spécificité très appréciée sur le marché hexagonal.


Lu 204 fois

Tags : anniversaire, hx
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Civitatis

Brand news CruiseMaG

L’Alaska se révèle par la mer dès mai 2026 avec MSC Croisières

L’Alaska se révèle par la mer dès mai 2026 avec MSC Croisières
Du 11 mai au 21 septembre 2026, MSC Croisières embarque ses hôtes pour une saison estivale...
Dernière heure

Location saisonnière : Smily dévoile une IA capable de personnaliser chaque annonce

Travel Planet : perquisitions et gardes à vue pour les dirigeants

Fondation Go&Live : le prix "Apprenez le Monde" revient pour sa 4ᵉ édition

Disney Fantasy : un chantier hors normes à Brest jusqu’au 28 octobre 2025

"Vignobles en Scène", nouveau rendez-vous annuel de l’œnotourisme

Brand News

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année
Le Danemark séduit de plus en plus les voyageurs français : en automne et en hiver, le pays révèle...
Les annonces

CE EVASION - Forfaitiste groupes collectivités H/F - CDI - (Paris, Lyon ou Rouen)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DISCOVERY TRAINS - Conseiller forfaitiste spécialiste des voyages en train H/F - CDI - (Paris 12e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CROISIEUROPE - Acheteur/Négociateur expérimenté H/F - CDD - (Strasbourg (67))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes
Distribution

Distribution

Fondation Go&Live : le prix "Apprenez le Monde" revient pour sa 4ᵉ édition

Fondation Go&amp;Live : le prix "Apprenez le Monde" revient pour sa 4ᵉ édition
Partez en France

Partez en France

"Vignobles en Scène", nouveau rendez-vous annuel de l’œnotourisme

"Vignobles en Scène", nouveau rendez-vous annuel de l’œnotourisme
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Seychelles : léger recul du marché français

Seychelles : léger recul du marché français
Production

Production

Solea lance la location de villas pour se démarquer

Solea lance la location de villas pour se démarquer
AirMaG

AirMaG

Air Antilles va recevoir "un appui financier de 3 millions d’euros"

Air Antilles va recevoir "un appui financier de 3 millions d’euros"
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Location saisonnière : Smily dévoile une IA capable de personnaliser chaque annonce

Location saisonnière : Smily dévoile une IA capable de personnaliser chaque annonce
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

COMO Hotels and Resorts ouvre un nouvel établissement de luxe à Melbourne

COMO Hotels and Resorts ouvre un nouvel établissement de luxe à Melbourne
HotelMaG

Hébergement

B&B HOTELS ouvre un 3ᵉ hôtel à Bruxelles, aux portes de l’aéroport

B&amp;B HOTELS ouvre un 3ᵉ hôtel à Bruxelles, aux portes de l’aéroport
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Disney Fantasy : un chantier hors normes à Brest jusqu’au 28 octobre 2025

Disney Fantasy : un chantier hors normes à Brest jusqu’au 28 octobre 2025
TravelJobs

Emploi & Formation

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Travel Planet : perquisitions et gardes à vue pour les dirigeants

Travel Planet : perquisitions et gardes à vue pour les dirigeants
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias