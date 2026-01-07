TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Le Brésil renforce sa présence sur les grands salons mondiaux

Une année 2025 historique pour le tourisme brésilien


Après une année 2025 record avec plus de 9,2 millions de visiteurs étrangers, le Brésil dévoile sa stratégie mondiale pour 2026. Parmi les 19 salons internationaux programmés, deux se tiendront en France, soulignant l’importance du marché français pour le tourisme brésilien.


Le Brésil dévoile sa stratégie mondiale pour 2026 - Depositphotos @dndavis
TAP Air Portugal
Le Brésil entend consolider sa position sur la scène touristique mondiale en 2026.

Après avoir enregistré la meilleure année de son histoire en 2025 avec 9 287 196 visiteurs étrangers, soit une croissance de 37,1 % par rapport à 2024, le pays lance officiellement son calendrier de promotion internationale.

Sous l’égide du Plano Brasis (Plan International de Marketing Touristique 2025–2027), l’agence Embratur prévoit de participer à 19 salons internationaux majeurs.

Parmi eux, deux se dérouleront en France : l’IFTM Top Resa à Paris en septembre et l’ILTM à Cannes en décembre.

Pour Marcelo Freixo président d’Embratur, cette présence sur les salons est essentielle, "Le Brésil doit être perçu par les opérateurs internationaux comme un produit de haute qualité. Notre objectif est que les devises touristiques profitent directement aux municipalités brésiliennes."

Brésil : une présence mondiale pour séduire les professionnels du tourisme

La stratégie 2026 met l’accent sur la visibilité des destinations nationales, avec une attention particulière portée aux segments du luxe, du nautisme, du MICE et des produits multi-destinataires.

Le stand brésilien dans les salons internationaux a été repensé pour offrir un espace immersif où États, municipalités et entreprises privées peuvent tisser des liens et conclure des partenariats stratégiques.

Parmi les autres salons où le Brésil sera présent, on note Fitur à Madrid, ITB Berlin, Seatrade Cruise Global à Miami, ou encore WTM à Londres, reflétant la volonté de l’agence de renforcer sa présence sur tous les marchés clés du tourisme mondial.

Enfin, Embratur mise sur un modèle de co-exposants sélectionnés par appels d’offres publics, garantissant la diversité culturelle et naturelle des délégations brésiliennes.

Cette approche vise à promouvoir non seulement la croissance touristique, mais aussi un impact économique direct sur les territoires locaux.


