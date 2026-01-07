Le Brésil renforce sa présence sur les grands salons mondiaux

Le Brésil doit être perçu par les opérateurs internationaux comme un produit de haute qualité. Notre objectif est que les devises touristiques profitent directement aux municipalités brésiliennes.

Le Brésil entend consolider sa position sur la scène touristique mondiale en 2026.Après avoir enregistré la meilleure année de son histoire en 2025 avec, soit une croissance de 37,1 % par rapport à 2024, le pays lance officiellementSous l’égide du(Plan International de Marketing Touristique 2025–2027), l’ agence Embratur prévoit de participer àinternationaux majeurs.Parmi eux, deux se dérouleront en France : l’Pour Marcelo Freixo président d’Embratur, cette présence sur les salons est essentielle, "