TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Club Med : Todd Julié nommé directeur des Marchés France

il succède à Charlotte Bernin qui a été promue Directrice Générale des marchés EMEA


Todd Julié est nommé Directeur des Marchés France au Club Med. Il reporte à Charlotte Bernin, récemment promue Directrice Générale des marchés EMEA.


Rédigé par le Jeudi 19 Février 2026 à 18:17

Club Med : Todd Julié nommé directeur des Marchés France - Photo Club Med
Club Med : Todd Julié nommé directeur des Marchés France - Photo Club Med
CroisiEurope
Club Med annonce la nomination de Todd Julié à la direction des marchés France, au sein de la Business Unit Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA Marchés).

Il succède à Charlotte Bernin, récemment promue Directrice Générale des marchés EMEA.

"Cette nomination s'inscrit dans une démarche visant à valoriser les compétences internes de l'organisation pour accélérer son développement", indique un communiqué de presse.

Le parcours de Todd Julié au Club Med

Autres articles
Fort de plus de 15 ans de carrière au Club Med, Todd Julié a débuté en Marketing Stratégique et Data, avant de rejoindre les marchés Amérique du Nord, où il a occupé des responsabilités en Marketing Produit, CRM et Trade, contribuant activement à leur dynamique de croissance.

Il poursuit ensuite son parcours au sein de Global Marketing, Digital & Technologies (gMDT). Depuis 2023, il occupait la fonction de Directeur Marketing Europe Moyen-Orient & Afrique (EMEA),

Lu 1282 fois

Tags : club med
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 17 Février 2026 - 16:15 David García Blancas nommé chief commercial officer de B&B HOTELS

Jeudi 12 Février 2026 - 18:24 L’InterContinental Chantilly change de directeur général

Dernière heure

Accor : des résultats 2025 supérieurs aux objectifs

Club Med : Todd Julié nommé directeur des Marchés France

Air France-KLM franchit la barre des 2 milliards d’euros de résultat opérationnel

Travel Agents Cup Junior : les inscriptions sont ouvertes pour l'édition 2026

Shanti Travel, réceptif Asie

Brand News

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence
C’est un signal rare dans l’écosystème BtoB du tourisme : plusieurs dirigeants et figures reconnues...
Les annonces

INTERMEDES - Chargé(e) des ventes Senior H/F - CDI - (Paris 6e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E.LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Anet (28))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller(e) voyages confirmé(e) H/F - CDI - (Anet (28))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong
Distribution

Distribution

Travel Agents Cup Junior : les inscriptions sont ouvertes pour l'édition 2026

Travel Agents Cup Junior : les inscriptions sont ouvertes pour l'édition 2026
Partez en France

Partez en France

Tourisme : la France franchit le cap des 102 millions de visiteurs, mais l'Espagne garde la main sur le record des recettes

Tourisme : la France franchit le cap des 102 millions de visiteurs, mais l'Espagne garde la main sur le record des recettes
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Expedia TAAP et Brand USA terminent leur tournée "French 66" en France

Expedia TAAP et Brand USA terminent leur tournée "French 66" en France
Production

Production

Un séjour à Majorque à gagner grâce à la tombola d’Imagine for Margo

Un séjour à Majorque à gagner grâce à la tombola d’Imagine for Margo
AirMaG

AirMaG

Air France-KLM franchit la barre des 2 milliards d’euros de résultat opérationnel

Air France-KLM franchit la barre des 2 milliards d’euros de résultat opérationnel
Transport

Transport

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui
La Travel Tech

La Travel Tech

Transavia renforce sa présence sur Amadeus Travel Platform

Transavia renforce sa présence sur Amadeus Travel Platform
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

À Venise, l'hôtel Le Danieli devient un Four Seasons après sa restauration

À Venise, l'hôtel Le Danieli devient un Four Seasons après sa restauration
HotelMaG

Hébergement

Accor : des résultats 2025 supérieurs aux objectifs

Accor : des résultats 2025 supérieurs aux objectifs
Futuroscopie

Futuroscopie

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières diffusera tous les matchs de la Coupe du monde de football 2026

MSC Croisières diffusera tous les matchs de la Coupe du monde de football 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

La Cité des Congrès et le Parc des Expositions de Nantes unifient leur gouvernance

La Cité des Congrès et le Parc des Expositions de Nantes unifient leur gouvernance
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias