Club Med : Todd Julié nommé directeur des Marchés France

Club Med annonce la nomination de Todd Julié à la direction des marchés France, au sein de la Business Unit Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA Marchés).
Il succède à Charlotte Bernin, récemment promue Directrice Générale des marchés EMEA.
"Cette nomination s'inscrit dans une démarche visant à valoriser les compétences internes de l'organisation pour accélérer son développement", indique un communiqué de presse.
Le parcours de Todd Julié au Club Med
Fort de plus de 15 ans de carrière au Club Med, Todd Julié a débuté en Marketing Stratégique et Data, avant de rejoindre les marchés Amérique du Nord, où il a occupé des responsabilités en Marketing Produit, CRM et Trade, contribuant activement à leur dynamique de croissance.
Il poursuit ensuite son parcours au sein de Global Marketing, Digital & Technologies (gMDT). Depuis 2023, il occupait la fonction de Directeur Marketing Europe Moyen-Orient & Afrique (EMEA),
