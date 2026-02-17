Club Med : Todd Julié nommé directeur des Marchés France

"Cette nomination s'inscrit dans une démarche visant à valoriser les compétences internes de l'organisation pour accélérer son développement"

Club Med annonce la nomination de Todd Julié à la direction des marchés France, au sein de la Business Unit Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA Marchés).Il succède à Charlotte Bernin, récemment promue Directrice Générale des marchés EMEA. , indique un communiqué de presse.