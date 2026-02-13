Charleville-Mézières : une cité ducale et duale au cœur des Ardennes

La similitude de la Place Ducale de Charleville avec celle des Vosges est criante. Même symétrie carrée avec arcades, même usage de la brique et de la pierre (ici la pierre de Dom, un calcaire oxydé local), mêmes pavillons à toits hauts couverts d’ardoise… De nos jours, c’est le cœur touristique de Charleville, avec ses cafés-terrasses et ses restaurants, sa mairie à beffroi et son animation piétonne.



À l’image des bastides du sud-ouest, cette place centrale de 90 m x 126 m distribue un noyau urbain en quadrilatère, divisé en quatre quartiers, chacun accueillant une place secondaire. L’axe depuis la statue de de Gonzague se poursuit au nord par la rue du Moulin.



À droite de celui-ci, le quartier Saint-François accueille le très intéressant Musée de l’Ardenne et le célèbre Grand Marionnettiste, une œuvre animée activée à chaque heure et qui propose, le samedi soir à 21h15, l’ensemble des douze scènes de la légende ardennaise des Quatre Fils Aymon. On s’arrêtera également devant le n° 13 de la rue de la Paix. Là se trouve une maison du 17ème siècle typique des constructions de Charleville.