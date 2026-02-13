TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Naar Bespoke Travel lance son nouveau site B2B

Le tour-opérateur simplifie le processus de réservation pour les agences avec une interface repensée.


NAAR Bespoke Travel annonce le lancement de son nouveau site web B2B dédié aux agences de voyages. Opérationnelle depuis fin janvier 2026, cette interface repensée intègre de nouvelles fonctionnalités de planification et de réservation pour les professionnels du secteur.


Rédigé par le Vendredi 13 Février 2026 à 16:20

Nouvelle plateforme numérique du B2B signé Naar ©Depositphotos.com/ra2studio
Nouvelle plateforme numérique du B2B signé Naar ©Depositphotos.com/ra2studio
Climats du Monde
Naar Bespoke Travel lance sa nouvelle plateforme numérique B2B afin de simplifier chaque étape de la navigation pour ses agences partenaires.

Le site intègre un planificateur de voyage mis à jour et une interface d'itinéraire permettant une organisation plus immédiate des séjours.

Selon un communiqué officiel, la page du panier a été remaniée avec un menu vertical et une barre d'état pour garantir un contrôle maximal durant la réservation.

Un outil au service du voyage sur mesure

Autres articles
Le nouveau portail permet aux agences d'accéder plus efficacement à l'offre globale de Naar, qui couvre des destinations en Amérique, Afrique, Asie et Océanie.

Fort de 30 ans d'expertise, le voyagiste spécialisé dans le sur-mesure (lunes de miel, circuits autotours, voyages multi-destinations) mise sur cette évolution pour fluidifier la communication avec ses experts produits.

Frédéric Naar, président du groupe, souligne que cette mise à jour technique est le fondement de leur stratégie de service.

A lire aussi : Naar Voyages étoffe son équipe commerciale

Noah Penalva Publié par Noah Penalva Rédacteur TourMaG.com
Voir tous les articles de Noah Penalva
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 276 fois

Tags : naar voyage
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News La Travel Tech

Cockpit : le moteur de recherche le plus complet du marché

Cockpit : le moteur de recherche le plus complet du marché
Souhaitez-vous conseiller vos clients de manière individuelle et complète et ne pas perdre de temps...
Dernière heure

Sabre, PayPal et Mindtrip s’allient pour déployer une expérience d’IA de bout en bout

Naar Bespoke Travel lance son nouveau site B2B

TUI Group lance officiellement ses activités en Roumanie

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui

Air Canada commande huit Airbus A350-1000 pour sa flotte long-courrier

Brand News

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti
Pour la 34ème année consécutive Quartier Libre vous emmène à la découverte de la Norvège. Au départ...
Les annonces

GC PARTENAIRES POUR AGENCE DEPARTEMENTALE DE TOURISME - Chargé de mission relations presse et médias institutionnels H/F - (Sud Est de la France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

INTERMEDES - Chargé(e) des ventes Senior H/F - CDI - (Paris 6e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

NOMBALAIS EVASION - Chef(fe) de produit expérimenté(e) - Offre Groupes Loisirs H/F - CDI - (Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus
Distribution

Distribution

Roobens Fils : blogueur, auteur de "Noir et voyager" et fondateur de Dunia Travel

Roobens Fils : blogueur, auteur de "Noir et voyager" et fondateur de Dunia Travel
Partez en France

Partez en France

Alpes : risque d'avalanche de 4/5, les stations ouvrent leurs pistes ce vendredi

Alpes : risque d'avalanche de 4/5, les stations ouvrent leurs pistes ce vendredi
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

TUI Group lance officiellement ses activités en Roumanie

TUI Group lance officiellement ses activités en Roumanie
Production

Production

Séjour à la montagne : "les récentes chutes de neige boostent les réservations de dernière minute"

Séjour à la montagne : "les récentes chutes de neige boostent les réservations de dernière minute"
AirMaG

AirMaG

Air Canada commande huit Airbus A350-1000 pour sa flotte long-courrier

Air Canada commande huit Airbus A350-1000 pour sa flotte long-courrier
Transport

Transport

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui
La Travel Tech

La Travel Tech

Sabre, PayPal et Mindtrip s’allient pour déployer une expérience d’IA de bout en bout

Sabre, PayPal et Mindtrip s’allient pour déployer une expérience d’IA de bout en bout
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Guillaume Ranvier nommé directeur général de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo

Guillaume Ranvier nommé directeur général de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo
HotelMaG

Hébergement

Summer Hotels ouvre son capital à Bpifrance, Sofipaca et BNP Paribas Développement

Summer Hotels ouvre son capital à Bpifrance, Sofipaca et BNP Paribas Développement
Futuroscopie

Futuroscopie

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Un nouveau patron à la barre de Norwegian Cruise Line

Un nouveau patron à la barre de Norwegian Cruise Line
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

À Marseille, le salon Events Days Sud a soufflé sa 15e bougie

À Marseille, le salon Events Days Sud a soufflé sa 15e bougie
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias