Naar Bespoke Travel lance son nouveau site B2B

Naar Bespoke Travel lance sa nouvelle plateforme numérique B2B afin de simplifier chaque étape de la navigation pour ses agences partenaires.
Le site intègre un planificateur de voyage mis à jour et une interface d'itinéraire permettant une organisation plus immédiate des séjours.
Selon un communiqué officiel, la page du panier a été remaniée avec un menu vertical et une barre d'état pour garantir un contrôle maximal durant la réservation.
Le site intègre un planificateur de voyage mis à jour et une interface d'itinéraire permettant une organisation plus immédiate des séjours.
Selon un communiqué officiel, la page du panier a été remaniée avec un menu vertical et une barre d'état pour garantir un contrôle maximal durant la réservation.
Un outil au service du voyage sur mesure
Le nouveau portail permet aux agences d'accéder plus efficacement à l'offre globale de Naar, qui couvre des destinations en Amérique, Afrique, Asie et Océanie.
Fort de 30 ans d'expertise, le voyagiste spécialisé dans le sur-mesure (lunes de miel, circuits autotours, voyages multi-destinations) mise sur cette évolution pour fluidifier la communication avec ses experts produits.
Frédéric Naar, président du groupe, souligne que cette mise à jour technique est le fondement de leur stratégie de service.
A lire aussi : Naar Voyages étoffe son équipe commerciale
Fort de 30 ans d'expertise, le voyagiste spécialisé dans le sur-mesure (lunes de miel, circuits autotours, voyages multi-destinations) mise sur cette évolution pour fluidifier la communication avec ses experts produits.
Frédéric Naar, président du groupe, souligne que cette mise à jour technique est le fondement de leur stratégie de service.
A lire aussi : Naar Voyages étoffe son équipe commerciale