Naar Bespoke Travel lance son nouveau site B2B

nouvelle plateforme numérique B2B afin de simplifier chaque étape de la navigation pour ses agences partenaires.



Le site intègre un planificateur de voyage mis à jour et une interface d'itinéraire permettant une organisation plus immédiate des séjours.



Un outil au service du voyage sur mesure