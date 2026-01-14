Naar Voyages étoffe son équipe commerciale

Ils sont venus me voir pour me dire que le projet était intéressant.



Je mène un développement par croissance interne, c’est-à-dire avec mes propres moyens et en recrutant le personnel adéquat. Si le marché français est un peu plus difficile que les autres, en raison de ses spécificités, ces investisseurs m’ont demandé ce que je ferais pour accélérer la progression.



Je leur ai dit que nous devrions alors faire des acquisitions, notamment celles d’un tour-opérateur non technologique,

Dernièrement, elle était responsable des ventes pour la partie Sud-Ouest de la France chez Costa.Ce n'est pas tout, puisque Florian Mention Visage bien connu du secteur, il a été par le passé directeur des ventes de FTI Ticketshop, commercial pour Visit Europe et, plus récemment, responsable commercial d'Exploris.Ces derniers mois, des fonds d'investissement ont frappé à la porte de Frédéric Naar pour sonder le fondateur du groupe quant à ses ambitions. nous a confié le dirigeant.Différents dossiers ont été étudiés, sans que la direction ne passe à l'action.