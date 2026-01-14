TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Naar Voyages étoffe son équipe commerciale

Aurélia Landhoard et Florian Mention intègrent Naar Voyages


Naar Voyages poursuit son développement après seulement un peu plus de trois ans en France. En effet, le tour-opérateur a décidé d'étoffer ses équipes commerciales afin de prendre des parts de marché.


Jeudi 15 Janvier 2026

Worldia
Cela fait seulement trois ans, que Naar a débarqué en France et pourtant le tour-opérateur s'est déjà fait une place dans le paysage touristique français.

Si le déploiement prend plus de temps que prévu, la petite équipe a réalisé l'année passée un peu moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un cap qui devrait pleinement être franchi dès 2026, grâce à de nouvelles arrivées.

"Ils auront en charge la commercialisation du contenu Bespoke Travel sur les différentes destinations plus ou moins connues du tour-opérateur (Canada, Australie, Japon, Nouvelle-Zélande, Argentine, Chili, Pérou, Bolivie, Costa Rica, Vietnam, Laos, Cambodge…) ainsi que sur les nouvelles destinations plus 'séjours' aux Caraïbes, dans l’Océan Indien ou au Moyen-Orient," explique le communiqué.

Aurélia Landhoard a été nommée commerciale pour tout le Sud-Ouest de la France. Elle se chargera d'animer un périmètre qui va de l'Ariège à la Haute-Vienne en passant par la Charente et l'Aveyron.

Elle arrive avec un solide bagage dans la profession. Au cours de ses vingt années d'expérience, elle a travaillé aussi bien en agence de voyages que pour des tour-opérateurs.

Dernièrement, elle était responsable des ventes pour la partie Sud-Ouest de la France chez Costa.

Ce n'est pas tout, puisque Florian Mention arrive lui pour couvrir l'autre côté du sud de l'Hexagone. Ainsi, de la Corse à Monaco, en passant par l'Hérault ou l'Ardèche, il aura pour mission de faire rayonner la marque auprès de la distribution.

Visage bien connu du secteur, il a été par le passé directeur des ventes de FTI Ticketshop, commercial pour Visit Europe et, plus récemment, responsable commercial d'Exploris.

Rappelons que Naar Voyages veut devenir un leader européen des voyages sur mesure et qu'il souhaite grandir en France, mais aussi au-delà.

Ces derniers mois, des fonds d'investissement ont frappé à la porte de Frédéric Naar pour sonder le fondateur du groupe quant à ses ambitions.

"Ils sont venus me voir pour me dire que le projet était intéressant.

Je mène un développement par croissance interne, c’est-à-dire avec mes propres moyens et en recrutant le personnel adéquat. Si le marché français est un peu plus difficile que les autres, en raison de ses spécificités, ces investisseurs m’ont demandé ce que je ferais pour accélérer la progression.

Je leur ai dit que nous devrions alors faire des acquisitions, notamment celles d’un tour-opérateur non technologique," nous a confié le dirigeant.

Différents dossiers ont été étudiés, sans que la direction ne passe à l'action.

