Stéphane Michaut rejoint Naar Voyages

L'équipe de Naar Voyages se renforce.Après l'arrivée de Juliette Fouques , ce sont Anne-Marie Villa et Stéphane Michaut qui grossir les rangs du voyagiste franco-italien.Anne-Marie Villa, connue et reconnue en Nouvelle-Aquitaine depuis des années sera en charge de développer la marque dans cette région.De son côté Stéphane Michaut sera en charge de l’Est Parisien, des Pays de Loire, du Centre, de la région Grand Est et PACA, ainsi que des services marketing et communication.Auparavant il a notamment travaillé pour Plus Belle l'Europe, Australie Tours, Alma Latina et IGA.