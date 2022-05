Juliette Fouques rejoint Naar Voyages

Juliette Fouques a rejoint, début mai, le service commercial chez Naar Voyages. Cette passionnée des longs courriers sera en charge du bassin parisien, de la Normandie et du Nord.Juliette est d'ores et déjà à votre écoute au 07 82 37 94 58 ou par mail juliette.fouques@naar.com Après une tentative en septembre 2019, avortée par la covid-19, la filiale française de Naar Tour Operator a débuté ses opérations avec à sa têteLe TO qui se démarque grâce à sa technologie entend bien non seulement se faire une place sous la grisaille française, avant de prendre son envol en Europe.