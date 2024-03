Naar : après la France, le TO techno s'attaque à l'Europe !

C'est une boite que j'appréciais beaucoup, avant Worldia et les autres, il y avait le Euram.



J'apprends la reprise par le grand groupe anglais. Je me mets en quête de contacter le liquidateur en Belgique pour en savoir plus sur les actifs restants.



Sans nouvelle de sa part, je contacte individuellement les anciens salariés,

Par rapport à d'autres secteurs, dans le tourisme, le côté personnel et humain est très important. Il est très apprécié par les agences de voyages, puis il est connu dans le pays.



Débarquer en Belgique n'était pas vraiment dans nos plans. Sauf qu'à force de parler nous nous sommes dit que ça pouvait marcher et voilà, comment nous sommes arrivés ici,

Ce sont des personnes qui non seulement connaissent les destinations, mais qui sont habituées à travailler sur une plateforme technologique avancée, comme la nôtre.



Donc ils ont vraiment eu aucune difficulté à s'intégrer à notre philosophie d'entreprise,

Frédéric Naar souhaite savoir ce qui peut encore être sauvé." explique le directeur général et propriétaire de Naar. Très rapidement, il tombe sur Olivier Dewit, celui quiLe courant passe bien et très rapidement l'idée d'ouvrir un nouveau marché pour le TO italien est abordée." poursuit celui qui siège au conseil d'administration de l'ASTOI, le Seto italien.Celui qui était commercial pour Euram s'est entouré d'anciens de la maison.Malgré ce lancement rapide, la mayonnaise prend très vite." s'enthousiasme le patron.