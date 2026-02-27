Golfe persique : MSC, Celestyal et TUI Cruises annulent des croisières

À bord, la situation est décrite comme maîtrisée : « La situation est calme et nos passagers ainsi que les membres de notre équipage sont confortablement installés et bien pris en charge. Nous continuons à fournir un service de haute qualité » , ajoute MSC.



Le navire demeure à quai à Dubaï, au terminal 3 de Port Rashid.



Chez TUI Cruises, les Mein Schiff 4 (Abu Dhabi) et Mein Schiff 5 (Doha) sont concernés. Les départs des 1er et 2 mars pour le Mein Schiff 4 ainsi que ceux du 28 février et du 5 mars pour le Mein Schiff 5 ont été annulés.



La compagnie indique suivre l’évolution de la situation « en étroite coordination avec les autorités compétentes ».



Les passagers demeurent à bord dans l’attente d’informations sur leurs retours, fortement perturbés par les restrictions aériennes.