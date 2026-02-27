Golfe persique : MSC, Celestyal et TUI Cruises annulent des croisières

Plusieurs navires de croisière sont actuellement maintenus à quai dans les ports du Golfe, notamment à Dubaï. Photo d'illustration @DepositPhotos.comn danny.dannyallison.co.uk
En ne positionnant aucun navire dans le Golfe cet hiver, Costa Croisières avait choisi la prudence.
Pour les opérateurs présents dans la région, l’heure est désormais à l’adaptation opérationnelle.
MSC Croisières a ainsi dû annuler une croisière prévue le 1er mars au départ de Doha à bord du MSC Euribia.
Le navire, d’une capacité de plus de 6 000 passagers, opère des itinéraires de sept nuits dans le Golfe, avec embarquements segmentés depuis Dubaï, Doha et Abu Dhabi - un dispositif qui implique une forte dépendance au transport aérien international.
« Notre priorité est la sécurité et le bien-être de nos passagers et des membres de notre équipage. Nous suivons les recommandations des autorités militaires américaines régionales afin de maintenir le navire au port de Dubaï », indique la compagnie.
MSC précise qu’elle est « en contact étroit avec les ambassades et les ministères des Affaires étrangères » afin de coordonner les éventuels plans de rapatriement.
La compagnie souligne travailler en lien avec les autorités locales et les partenaires aériens pour organiser les retours dès que les conditions le permettront.
TUI Cruises annule plusieurs rotations
À bord, la situation est décrite comme maîtrisée : « La situation est calme et nos passagers ainsi que les membres de notre équipage sont confortablement installés et bien pris en charge. Nous continuons à fournir un service de haute qualité », ajoute MSC.
Le navire demeure à quai à Dubaï, au terminal 3 de Port Rashid.
Chez TUI Cruises, les Mein Schiff 4 (Abu Dhabi) et Mein Schiff 5 (Doha) sont concernés. Les départs des 1er et 2 mars pour le Mein Schiff 4 ainsi que ceux du 28 février et du 5 mars pour le Mein Schiff 5 ont été annulés.
La compagnie indique suivre l’évolution de la situation « en étroite coordination avec les autorités compétentes ».
Les passagers demeurent à bord dans l’attente d’informations sur leurs retours, fortement perturbés par les restrictions aériennes.
Un impact significatif pour Celestyal Cruises
Celestyal Cruises confirme également à TourMaG l’annulation de la croisière « Désert Fantastique » du Celestyal Journey prévue au départ de Dubaï le 2 mars.
« La sécurité et le bien-être des passagers et de l’équipage demeurent notre priorité absolue », indique la compagnie.
Le Celestyal Journey est actuellement à Doha et « y restera jusqu’à nouvel ordre, sous réserve des décisions des autorités ».
Le Celestyal Discovery, à quai à Dubaï, « clôturera sa saison sans effectuer la dernière croisière "Emblématique Golfe Persique", qui a également été annulée ».
La compagnie précise qu’elle organisera le débarquement dès que les autorités l’autoriseront, avant un retour du navire vers Athènes.
Les passagers concernés se verront proposer un remboursement intégral ou un avoir.
Celestyal recommande aux voyageurs déjà présents dans la région de contacter leur prestataire pour organiser la suite de leur séjour.
Au moins six navires concernés par les évènements
La compagnie saoudienne Aroya figure également parmi les navires maintenus à quai dans la région.
Au total, au moins six navires seraient actuellement immobilisés dans les ports de Dubaï, Abu Dhabi et Doha.
Au-delà des annulations immédiates, la crise met en tension un modèle hivernal fortement dépendant des connexions aériennes et de la stabilité régionale.
La reprise des rotations dépendra désormais de l’évolution sécuritaire et de la normalisation progressive du trafic aérien.
