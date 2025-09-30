TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Costa trace sa route entre Caraïbes, Méditerranée et Asie cet hiver !

L’éclairage de Luigi Stefanelli, vice-président des ventes mondiales


À l’occasion de l’IFTM, Costa Croisières a dévoilé une stratégie offensive pour l’hiver 2025-2026 : double présence aux Antilles, renfort en Méditerranée, retour en Asie et innovations dans l’expérience passagers.


Rédigé par le Mercredi 1 Octobre 2025

Les navires amiraux Costa Toscana et Costa Smeralda, tous deux propulsés au GNL, assureront une présence permanente en Méditerranée - Depositphotos.com Auteur maudanros
À l’hiver 2025-2026, Costa positionnera deux navires dans les Caraïbes depuis la République Dominicaine.

Le Costa Fascinosa desservira la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Domingue, avec embarquement possible depuis Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. « Pour les clients français, rien ne change avec des départs depuis Fort-de-France et Pointe-à-Pitre », insiste Luigi Stefanelli, vice-président des ventes mondiales de la compagnie, rencontré lors de l'IFTM.

Les passagers européens auront aussi la possibilité d’embarquer à Saint-Domingue, afin de limiter le poids de la taxe carbone européenne (ETS) sur le coût des vols.

Le Costa Pacifica, de son côté, offrira deux itinéraires : l’un centré sur la République dominicaine (Samaná, Amber Cove, Catalina), l’autre vers six îles caribéennes, dont la Guadeloupe.

Costa : une présence en Méditerranée cet hiver

La compagnie consolide aussi son ancrage méditerranéen cet hiver. Les navires amiraux Costa Toscana et Costa Smeralda, tous deux propulsés au GNL, assureront une présence permanente dans le bassin.

Deux nouveaux itinéraires du Costa Toscana viendront enrichir l’offre : un programme de 12 jours à la découverte de l’Andalousie, du Maroc et de la Tunisie, et une croisière de 7 jours intitulée « Les Golfes d’Italie » reliant Naples, Rome et La Spezia.

Le Costa Fortuna sera déployé aux Canaries, avec départs depuis Las Palmas et Santa Cruz de Tenerife, et extensions vers le Maroc.

Autre signal envoyé au marché hexagonal : le Costa Pacifica reviendra à La Seyne-sur-Mer à l’été 2026.

« Une implantation déjà réussie sur le plan commercial et en matière de satisfaction client », selon Luigi Stefanelli, avec une clientèle internationale séduite par les excursions varoises.

Au-delà de l’Europe et des Caraïbes, Costa réinvestit l’Asie. Le Costa Serena proposera deux croisières de 14 jours combinables vers le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam, la Thaïlande, Singapour ou encore les Philippines. Enfin, le Costa Deliziosa s’élancera de Trieste le 21 novembre 2025 pour un tour du monde de 142 jours, reliant l’Amérique du Sud, la Polynésie, l’Australie et l’océan Indien.

Une expérience enrichie à bord et à terre

La compagnie poursuit le déploiement de son concept Sea Destinations, qui fait du navire une destination en soi.

Les excursions terrestres, rebaptisées Land Destinations, se déclinent désormais en quatre catégories : See it All (incontournables avec guides locaux), Icons (sites emblématiques avec accès privilégiés), Fun for Family (activités familiales, de Pompéi à Palma) et Extraordinary (expériences hors norme, comme une via ferrata à La Ciotat ou une plongée en cage avec les requins).

« Ces nouveautés nous différencient de nos concurrents et contribuent directement à l’amélioration de la satisfaction client », souligne le responsable.

Depuis 2020, Costa a investi plus de 200 millions d’euros pour moderniser sa flotte, dont le Costa Serena actuellement en rénovation.

« Nous avons choisi de privilégier l’amélioration de l’existant plutôt que de lancer de nouvelles commandes », précise Luigi Stefanelli.

Côté distribution, le programme de formation Cruise Telling, lancé en France, sera étendu à l’Espagne. En parallèle, une campagne d’incentives et de nouveaux outils digitaux visent à renforcer le partenariat avec les agences.


