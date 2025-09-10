Costa Croisières lance sa nouvelle saison Caraïbes 2025-2026 en Guadeloupe

"Cette saison s’annonce très belle et promet à nos clients des vacances inoubliables"

Le 9 septembre 2025, à Pointe-à-Pitre, Costa Croisières a dévoilé les grandes lignes de sa prochaine saison Caraïbes devant ses partenaires locaux.Agents de voyages, comités du tourisme et autorités portuaires ont pu découvrir un programme marqué par le Costa Fascinosa, et par la reconduction du concept "Saveur Créole"., a déclaré Aurélie Soulat, directrice commerciale France.Le Costa Fascinosa proposeraavec des escales en Guadeloupe, Martinique et sur l’île privée de Catalina.avec des départs depuis La Romana et Pointe-à-Pitre (15 jours de croisière).