Costa Croisières lance sa nouvelle saison Caraïbes 2025-2026 en Guadeloupe

Le Costa Pacifica proposera des départs depuis La Romana et Pointe-à-Pitre - Photo : Costa Croisières
Le 9 septembre 2025, à Pointe-à-Pitre, Costa Croisières a dévoilé les grandes lignes de sa prochaine saison Caraïbes devant ses partenaires locaux.
Agents de voyages, comités du tourisme et autorités portuaires ont pu découvrir un programme marqué par l’arrivée d’un nouveau navire, le Costa Fascinosa, et par la reconduction du concept "Saveur Créole".
"Cette saison s’annonce très belle et promet à nos clients des vacances inoubliables", a déclaré Aurélie Soulat, directrice commerciale France.
Le Costa Fascinosa proposera des croisières de 8 jours avec des escales en Guadeloupe, Martinique et sur l’île privée de Catalina. Le Costa Pacifica poursuivra sa desserte régionale avec des départs depuis La Romana et Pointe-à-Pitre (15 jours de croisière).
Croisières Caraïbes : un contexte marqué par la taxe carbone
À bord, Costa met en avant sa gastronomie (restaurant Archipelago, Teppanyaki) et son offre culturelle, notamment le retour du programme Saveur Créole, avec plats traditionnels, rhums, ti-punchs et animations musicales.
Les passagers pourront aussi découvrir le concept "Sea & Land Destinations", qui associe expériences à terre et animations à bord.
Cette annonce intervient quelques mois après la décision de Costa de transférer son port base des Antilles françaises vers la République Dominicaine. En cause : la taxe carbone de 240€ par passager imposée par l’Union européenne.
Pour éviter de faire supporter ce surcoût à sa clientèle européenne majoritaire (Italiens, Allemands, Espagnols, etc.), la compagnie concentre désormais ses embarquements en République dominicaine.
Les passagers français, eux, peuvent encore profiter d’un embarquement local en Guadeloupe ou en Martinique, les liaisons avec l’Hexagone bénéficiant d’une exemption de taxe jusqu’en 2030.
Résultat : Pointe-à-Pitre et Fort-de-France conservent un rôle d’escale avec embarquement possible, mais La Romana devient le véritable centre de gravité des opérations Caraïbes de Costa.
Lire aussi : En Guadeloupe, la croisière progresse, les défis aussi
