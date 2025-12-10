Dubaï généralise l’enregistrement hôtelier sans contact





Cette solution, que les hôtels et locations de vacances peuvent adopter immédiatement, permet aux visiteurs de réaliser l’ensemble des formalités depuis leur téléphone avant leur arrivée, en téléchargeant une pièce d’identité et leurs données biométriques une seule fois.



Ces informations, conservées de manière sécurisée, restent valides jusqu’à l’expiration du document. Lors des séjours suivants, une simple authentification rapide, notamment via reconnaissance faciale suffit. Cette avancée vise particulièrement les visiteurs réguliers, qui représentent près d’un quart des arrivées annuelles, et pour qui la suppression du passage à la réception constitue un gain de temps significatif.



