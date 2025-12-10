Dubaï généralise l’enregistrement hôtelier sans contact

Dubaï officialise l’intégration d’un dispositif d’enregistrement hôtelier biométrique à l’échelle de l’émirat.
Cette solution, que les hôtels et locations de vacances peuvent adopter immédiatement, permet aux visiteurs de réaliser l’ensemble des formalités depuis leur téléphone avant leur arrivée, en téléchargeant une pièce d’identité et leurs données biométriques une seule fois.
Ces informations, conservées de manière sécurisée, restent valides jusqu’à l’expiration du document. Lors des séjours suivants, une simple authentification rapide, notamment via reconnaissance faciale suffit. Cette avancée vise particulièrement les visiteurs réguliers, qui représentent près d’un quart des arrivées annuelles, et pour qui la suppression du passage à la réception constitue un gain de temps significatif.
Issam Kazim, PDG du Département de l’Économie et du Tourisme (DET), souligne que cette innovation « élimine une grande partie des frictions dès l’arrivée » et permet aux équipes hôtelières de se concentrer sur des interactions à forte valeur ajoutée. Le système peut être intégré aux applications mobiles existantes, facilitant une adoption rapide.
Dubai : un nouvel outil au service d’un secteur hôtelier en croissance
L’enregistrement sans contact s’inscrit dans la stratégie plus large de Dubaï visant à renforcer l’efficacité opérationnelle du secteur touristique.
Le dispositif pourrait être étendu à d’autres services, comme la location de voitures, afin d’offrir une expérience plus cohérente et connectée à l’ensemble des visiteurs. Le secteur hôtelier de l’émirat compte 820 hôtels et appartements hôteliers.
Entre janvier et octobre 2025, Dubaï a accueilli 15,70 millions de visiteurs internationaux ayant passé au moins une nuit sur place, soit une progression de 5 % sur un an, totalisant 36,71 millions de nuitées.
