Emirates investit dans la reconnaissance faciale à Dubaï

Un dispositif biométrique pour fluidifier les contrôles


Emirates a investi 20 millions d’euros dans l’installation de plus de 200 caméras biométriques au Terminal 3 de l’aéroport international de Dubaï. Ce système, développé avec la Direction générale de l’identité et des affaires étrangères de Dubaï (GDRFAD), doit permettre aux passagers de voyager sans présenter de documents papier, grâce à la reconnaissance faciale.


Rédigé par le Vendredi 7 Novembre 2025

Emirates a annoncé un investissement de 20 millions d’euros pour équiper le Terminal 3 de l’aéroport international de Dubaï (DXB) de plus de 200 caméras biométriques.

Ce projet, mené en partenariat avec la Direction générale de l’identité et des affaires étrangères de Dubaï (GDRFAD), vise à automatiser l’ensemble du parcours voyageur : de l’enregistrement à l’embarquement, en passant par le contrôle d’immigration et l’accès aux salons.

Les caméras de haute performance peuvent reconnaître un passager à un mètre de distance, supprimant la nécessité de présenter un passeport ou une carte d’embarquement.

Tous les voyageurs Emirates, qu’ils soient résidents ou visiteurs, peuvent s’inscrire via l’application Emirates, les bornes libre-service ou les comptoirs d’enregistrement.

Lire aussi : Emirates recrute ses équipages en France

Un parcours biométrique complet, du check-in à l’embarquement

L’inscription au programme est ouverte aux voyageurs de plus de 18 ans.

Elle consiste à scanner son passeport, vérifier la correspondance des données avec le profil Emirates Skywards et donner son consentement pour l’utilisation biométrique.

Les passagers enregistrés peuvent ensuite effectuer leur check-in et, à terme, leurs correspondances grâce à la reconnaissance faciale.

Les Smart Gates du Terminal 3, gérées par la GDRFAD, permettent de franchir les contrôles d’immigration sans document physique : une simple capture d’image suffit. Ces portiques sont accessibles aux citoyens et résidents des Émirats, aux ressortissants du CCG (Conseil de coopération du Golfe) et aux visiteurs titulaires d’un visa et d’un passeport biométrique.

Les clients éligibles peuvent également accéder au salon Emirates du hall B via cinq portes biométriques, sans carte d’embarquement. Plusieurs portes d’embarquement des halls A, B et C sont déjà équipées de cette technologie, d’autres le seront prochainement.

Si le passager ne dispose pas encore d’un profil GDRFAD, Emirates crée un profil temporaire lors de l’enregistrement, transformé en profil permanent dès l’entrée à Dubaï. Ce profil numérique permet de simplifier les voyages futurs au départ et à destination de l’aéroport.

À lire aussi : Emirates et son store sont-ils en dehors des clous ?

