Emirates investit dans la reconnaissance faciale à Dubaï

Emirates investit dans la reconnaissance faciale à l’aéroport international de Dubaï - DepositPhotos.com, teamtime
Emirates a annoncé un investissement de 20 millions d’euros pour équiper le Terminal 3 de l’aéroport international de Dubaï (DXB) de plus de 200 caméras biométriques.
Ce projet, mené en partenariat avec la Direction générale de l’identité et des affaires étrangères de Dubaï (GDRFAD), vise à automatiser l’ensemble du parcours voyageur : de l’enregistrement à l’embarquement, en passant par le contrôle d’immigration et l’accès aux salons.
Les caméras de haute performance peuvent reconnaître un passager à un mètre de distance, supprimant la nécessité de présenter un passeport ou une carte d’embarquement.
Tous les voyageurs Emirates, qu’ils soient résidents ou visiteurs, peuvent s’inscrire via l’application Emirates, les bornes libre-service ou les comptoirs d’enregistrement.
Un parcours biométrique complet, du check-in à l’embarquement
L’inscription au programme est ouverte aux voyageurs de plus de 18 ans.
Elle consiste à scanner son passeport, vérifier la correspondance des données avec le profil Emirates Skywards et donner son consentement pour l’utilisation biométrique.
Les passagers enregistrés peuvent ensuite effectuer leur check-in et, à terme, leurs correspondances grâce à la reconnaissance faciale.
Les Smart Gates du Terminal 3, gérées par la GDRFAD, permettent de franchir les contrôles d’immigration sans document physique : une simple capture d’image suffit. Ces portiques sont accessibles aux citoyens et résidents des Émirats, aux ressortissants du CCG (Conseil de coopération du Golfe) et aux visiteurs titulaires d’un visa et d’un passeport biométrique.
Les clients éligibles peuvent également accéder au salon Emirates du hall B via cinq portes biométriques, sans carte d’embarquement. Plusieurs portes d’embarquement des halls A, B et C sont déjà équipées de cette technologie, d’autres le seront prochainement.
Si le passager ne dispose pas encore d’un profil GDRFAD, Emirates crée un profil temporaire lors de l’enregistrement, transformé en profil permanent dès l’entrée à Dubaï. Ce profil numérique permet de simplifier les voyages futurs au départ et à destination de l’aéroport.
