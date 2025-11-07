Emirates investit dans la reconnaissance faciale à Dubaï

L’inscription au programme est ouverte auxElle consiste à, vérifier la correspondance des données avec le profil Emirates Skywards et donner son consentement pour l’utilisation biométrique.Les passagers enregistrés peuvent ensuite effectuer leur check-in et, à terme, leurs correspondances grâce à la reconnaissance faciale.Les, gérées par la GDRFAD, permettent de franchir les contrôles d’immigration sans document physique : une simple capture d’image suffit. Ces portiques sont accessibles aux citoyens et résidents des Émirats, aux ressortissants du CCG (Conseil de coopération du Golfe) et auxLes clients éligibles peuvent égalementvia cinq portes biométriques, sans carte d’embarquement.de cette technologie, d’autres le seront prochainement.Si le passager ne dispose pas encore d’un profil GDRFAD, Emirates créelors de l’enregistrement, transformé en profil permanent dès l’entrée à Dubaï. Ce profil numérique permet de simplifier les voyages futurs au départ et à destination de l’aéroport.