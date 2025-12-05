TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Emirates lance l’Asia Pass pour voyager dans toute l’Asie du Sud-Est

Jusqu’à dix vols régionaux avec un seul billet


Emirates met sur le marché l’Emirates Asia Pass, un produit permettant de combiner jusqu’à dix vols en Asie du Sud-Est avec une seule réservation, en complément d’un billet international. Le pass couvre sept pays et s’appuie sur des correspondances opérées par Emirates, Bangkok Airways et Batik Air Malaysia.


Rédigé par le Vendredi 5 Décembre 2025

Emirates lance l’Asia Pass ©DepositPhoto/teamtime
Emirates lance l'Asia Pass ©DepositPhoto/teamtime
L’Emirates Asia Pass est désormais disponible pour les voyageurs réservant un vol international Emirates vers le Cambodge, l’Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande, le Vietnam ou le Laos.

Il permet d’ajouter jusqu’à dix vols régionaux dans les mêmes pays au sein d’un seul dossier, sans avoir à multiplier les réservations. Les trajets inclus reposent sur des vols opérés par Emirates commercialisés par la compagnie et opérés par Bangkok Airways ou Batik Air Malaysia.

L’offre couvre sept pays et autorise la revisite d’une même ville. Les modifications sur les segments Asia Pass sont facturées 15 USD et les annulations 50 USD, avec application des règles les plus restrictives lorsqu’un dossier inclut vols internationaux et segments régionaux.

En cas de non-présentation, le segment concerné n’est ni modifiable ni remboursable et les autres vols Emirates du dossier sont annulés. Les tarifs enfants et bébés reprennent les règles standard, et les franchises bagages dépendent du transporteur opérant le vol.

Emirates Asia Pass : une solution simplifiée pour les itinéraires multi-destinations

Le pass a été conçu pour fluidifier les déplacements entre les principales destinations d’Asie du Sud-Est, qu’il s’agisse de centres urbains, d’îles ou de zones culturelles. Singapour, Bangkok et Kuala Lumpur peuvent servir de points d’entrée pour organiser ensuite un parcours combinant plusieurs villes.

Les passagers peuvent acheter le pass en même temps que leur billet international via emirates.com, en agence ou auprès du service clients Emirates. L’offre n’est pas disponible pour les vols au départ de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l’Extrême-Orient.

