Emirates étend son offre Train + Air à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry

Un accès facilité à ses vols long-courriers depuis Lyon


Depuis fin décembre 2025, Emirates intègre la gare TGV lyonnaise à son partenariat avec la SNCF, permettant aux voyageurs de combiner train et avion sur un billet unique et de faciliter l’accès à ses vols long-courriers, notamment pour les passagers du sud de la France.


Depuis fin décembre, Emirates intègre la gare TGV de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry à son partenariat avec la SNCF
Depuis fin décembre, Emirates intègre la gare TGV de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry à son partenariat avec la SNCF - Depositphotos.com @gordzam@gmail.com
TAP Air Portugal
Déjà déployée sur 24 villes françaises via Paris-Charles de Gaulle, l’offre Train + Air d’Emirates s’étend désormais à la gare TGV de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry.

Annoncée le 19 décembre dernier, cette évolution permet aux passagers de combiner, sur un billet unique, un trajet en TGV et un vol Emirates via Lyon.

Concrètement, les voyageurs peuvent réserver en une seule fois l’ensemble de leur parcours, incluant le segment ferroviaire, notamment via les trains OUIGO desservant Lyon Saint-Exupéry, et le vol long-courrier opéré par la compagnie émirienne.

Une solution pensée pour fluidifier les correspondances et simplifier l’expérience client.

Offre Train + Air : un atout pour les voyageurs du sud de la France

Autres articles
Disponible à la réservation depuis le 17 décembre 2025 pour des départs à compter du 24 décembre, cette nouvelle option vise particulièrement les passagers résidant dans le sud de la France.

Des villes comme Marseille, Aix-en-Provence, Avignon ou encore Grenoble bénéficient désormais d’un accès facilité aux vols Emirates au départ de Lyon, évitant un transit parfois plus long par d’autres plateformes aéroportuaires.

"Offrir la meilleure expérience de voyage possible à nos clients est un engagement prioritaire chez Emirates", souligne Cédric Renard, directeur général d’Emirates France.

"Cette extension du partenariat Train + Air avec la SNCF simplifie considérablement les voyages en fluidifiant les correspondances intermodales, dès la réservation grâce à un billet unique."

La compagnie rappelle par ailleurs que Lyon Saint-Exupéry constitue une escale stratégique de son réseau en France, desservie par son nouvel Airbus A350 équipé des dernières cabines, dont la classe Économie Premium.

Une connectivité renforcée pour l’aéroport de Lyon

Pour les Aéroports de Lyon, cette intégration s’inscrit dans une logique de développement durable et d’accessibilité multimodale.

"Grâce à cette complémentarité entre le rail et l’aérien, les passagers du sud de la France bénéficient d’une intermodalité fluide", explique Cédric Fechter, président des Aéroports de Lyon. Une initiative qui contribue également à la stratégie de décarbonation des accès terrestres à la plateforme.

Située à moins de cinq minutes à pied des terminaux 1 et 2, la gare TGV de Lyon Saint-Exupéry permet des correspondances rapides et lisibles pour les passagers Emirates.

Avec cette extension, les clients Emirates peuvent désormais combiner leur vol avec un trajet en TGV depuis ou vers de nombreuses gares françaises, parmi lesquelles Aix-en-Provence TGV, Avignon TGV, Marseille Saint-Charles, Montpellier, Lille, Strasbourg, Bordeaux, Rennes ou encore Paris-CDG TGV.

Après la réservation, l’e-billet TGV est accessible 72 heures avant le départ du train, tandis que l’enregistrement en ligne des vols Emirates ouvre 48 heures avant le départ.

Alors que la demande reste soutenue vers des destinations long-courriers comme Dubaï, la Thaïlande, le Sri Lanka ou le Vietnam, cette offre Train + Air vient renforcer l’attractivité de Lyon Saint-Exupéry comme porte d’entrée vers le réseau mondial d’Emirates, au-delà de la seule période des fêtes de fin d’année.


