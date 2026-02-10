Emirates : dans les coulisses de la formation à l'excellence

Alors que ses concurrents directs ont eux aussi beaucoup investi dans les équipements de confort à bord et dans les aéroports, Emirates veut se démarquer par la qualité de la relation attentionnée.



« L'essentiel pour nous, c’est de former nos équipages sur la façon dont ils délivrent cette excellence de service, la personnalisation. C’est là que se trouve notre valeur ajoutée en termes d’hospitalité » nous a expliqué Margaret Phelan, la Vice-présidente de la division « Formation des équipages » que nous avons rencontrée.



D’ailleurs, lorsque l’on parcourt le centre de formation, plusieurs messages sont affichés aux murs, notamment celui du Cheikh Ahmed Bin Saeed Al-Maktoum, Président du Groupe Emirates : « Je me rappelle constamment que peu importe les millions que nous investissons dans les équipements les plus récents, ce sont nos collaborateurs qui font la différence en termes de résultats. »



Pour cela et en plus des formations dispensées par les instructeurs commerciaux de la compagnie, Emirates s’est attaché les services de l’École hôtelière de Lausanne (EHL), qui compte parmi les meilleures écoles du monde.



Une collaboration qui date de 2022.



« Nous avons travaillé avec eux pour développer un programme qui a été implémenté à la fin de la pandémie, au moment où le marché est redevenu très concurrentiel, avec cette idée de se différencier par l’hospitalité » nous a précisé Margaret Phelan.



« Nous sommes conscients que nos produits peuvent être copiés ailleurs et c’est pour cela que nous développons beaucoup la relation personnalisée, l’hospitalité.



Pour nos membres d’équipage, elle ne doit pas venir d’une check-list, elle doit venir du cœur » , nous précise Ambre Greneau, une jeune Française au parcours étonnant (voir son interview ci-dessous) ayant rejoint la compagnie en tant qu’hôtesse et désormais responsable de la formation des équipages dans le secteur de l'hôtellerie.