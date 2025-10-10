TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com
L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain

Un programme qui s’articule autour de 12 compétences clés


Face à un marché du travail en pleine mutation, l’EHL Hospitality Business School repense son MBA pour l’adapter aux enjeux contemporains du leadership. Accessible dès août 2026, ce nouveau programme ambitionne de former des dirigeants capables d’allier performance, durabilité et sens du relationnel.


Vendredi 7 Novembre 2025

EHL Hospitality Business School repense son MBA - ©2025 EHL
L’EHL Hospitality Business School dévoile un MBA entièrement repensé, accrédité par l’AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) et ouvert à la rentrée d’août 2026.

Un programme qui s’adresse désormais à tous les secteurs du service, du tourisme au luxe, en passant par la finance et la tech, tout en conservant la signature de l’EHL : une approche du leadership centrée sur l’humain et la création de valeur durable.

Dans un contexte professionnel marqué par l’incertitude et la transformation des carrières, l’école suisse mise sur un programme conçu pour les cadres en activité souhaitant renforcer leurs compétences managériales sans mettre leur carrière entre parenthèses.

Leadership, impact et compétences transversales

Le nouveau MBA, d’une durée de 18 mois, combine enseignement en ligne et semaines immersives sur les campus de Lausanne et Singapour.

Une approche hybride qui reflète l’évolution des parcours professionnels, de plus en plus internationaux et intersectoriels.

Le programme s’articule autour de 12 compétences clés, du leadership centré sur l’humain à la conception d’expériences clients innovantes.

Les participants pourront personnaliser leur parcours grâce à plusieurs spécialisations : Shaping Hotel Management Strategies ; Finance, Real Estate & Investment Strategies ; Leading Luxury & Retail Experiences.

D’autres modules viendront compléter cette offre dans les prochains mois.

Chaque étudiant bénéficie d’un accompagnement individualisé, mêlant développement personnel et projets d’application concrets, pour transformer ses acquis en leviers de changement au sein de son entreprise, ou dans le cadre d’une reconversion.

Pour le Dr Nicole Hinrichs, Associate Dean of Degree Programs à l’EHL, ce MBA symbolise une évolution profonde : "Ce nouveau MBA prépare les professionnels à conjuguer réflexion stratégique, pensée critique et leadership centré sur l’humain. Avec son approche tournée vers les compétences de demain, c’est un MBA réinventé pour un monde en pleine transformation."


Tags : diplome, ehl
