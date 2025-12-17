Le remboursement des cures thermales maintenu

Chaque année, le thermalisme médical concerne près de 500 000 curistes en France et représente environ 25 000 emplois directs et indirects - DepositPhotos.com, karelnoppe
Evoqué par le gouvernement ces derniers mois, mais rejeté par le Parlement, le déremboursement partiel des cures thermales ne figure pas au programme du Budget 2026 de la Sécurité Sociale, à l’issue de son vote définitif par l'Assemblée Nationale, mardi 16 décembre 2025.
"Cette décision met un terme à plusieurs semaines d’incertitude particulièrement préjudiciables pour notre filière, a souligné Bernard Riac, PDG du groupe ValVital, dans un communiqué.
Malgré un contexte économique et budgétaire contraint, le maintien du remboursement confirme le rôle clé de la cure thermale dans la prévention et la prise en charge des maladies chroniques", a déclaré le dirigeant du deuxième opérateur thermal français, qui emploie dans ses établissements 767 Equivalent Temps Plein et a généré 59 M€ de chiffre d’affaires en 2024.
Thermalisme : 500 000 curistes par an en France
Si cette annonce permet au secteur de souffler, les professionnels attendent désormais, de la part du gouvernement, des garanties qu'aucun décret au sujet d'un déremboursement des cures thermales ne sera pris en 2026.
Pour rappel, chaque année, le thermalisme médical concerne près de 500 000 curistes en France et représente environ 25 000 emplois directs et indirects, constituant un levier essentiel de santé publique et de développement économique pour de nombreux territoires.
