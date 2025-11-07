Cures thermales : la baisse des remboursements, "une catastrophe pour le secteur"

Trois semaines de cure, ce n'est pas trois semaines de vacances aux frais du contribuable

En 2024, le remboursement des cures est de 244 M€, soit 0,1% des 270 milliards d'euros de la branche maladie de la sécurité sociale

mauvais calcul

272 M€ de taxes et cotisations sociales reversées à l'Etat".



"Vous êtes loin de faire des économies si vous privez l'Etat de ses ressources issues 25 000 emplois et de 4,8 milliards d'euros de retombées économiques

Bonne nouvelle pour le tourisme de santé et surtout pour les personnes souffrant d'arthrose, d'asthme, de problèmes dermatologiques, digestifs, etc.,

On parle d'économiser 200 M€ en oubliant d'évoquer la fermeture potentielle de tous les centres thermaux qui ont une vraie vocation médicale et qui font rayonner la France en la positionnant comme la destination majeure en matière de tourisme de santé avec le plus grand nombre de centres thermaux et de thalasso proposés sur tout le territoire

les stations thermales ont déjà connu ce type de situation de déremboursements de cures suite à des problèmes budgétaires à plusieurs reprises, notamment dans les années 1960.



A chaque fois, cela a entraîné une chute très importante des curistes et une difficulté pour les établissements à remonter la pente et à récupérer ces clientèles, souvent sur plusieurs années

"les centres de cures thermales risquent de perdre entre 30 et 50% de leur clientèle, à cause de la réduction des remboursements

Les professionnels du secteur évoquent entre 3,5 et 3,8 milliards d'euros de pertes sur les 4,8 milliards de retombées économiques, en incluant l'hôtellerie, les soins, les commerces, etc. L'impact serait considérable pour certaines régions pour qui c'est souvent la seule activité économique"