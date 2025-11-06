TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

De Sydney à Londres sans escale : le projet sunrise de Qantas prend forme à Toulouse

l’Australie sans escale depuis Londres et New York dès 2027


Le programme « Project Sunrise » de Qantas entre dans sa phase industrielle avec l’assemblage du premier Airbus A350-1000 Ultra Long Range. L’appareil ouvrira la voie aux vols sans escale les plus longs du monde, reliant directement Sydney en Australie à Londres et New York dès 2027.


Rédigé par le Vendredi 7 Novembre 2025

De Sydney à Londres sans escale : le projet sunrise de Qantas prend forme à Toulouse - Photo Qantas Airbus
De Sydney à Londres sans escale : le projet sunrise de Qantas prend forme à Toulouse - Photo Qantas Airbus
CroisiEurope
Qantas et Airbus ont dévoilé les premières images du futur A350-1000ULR destiné au programme « Project Sunrise », après l’achèvement des principales étapes de production sur le site d’Airbus à Toulouse.

Les sections avant, centrale et arrière du fuselage, ainsi que les ailes, l’empennage et le train d’atterrissage, sont désormais assemblés.

L’appareil rejoindra cette semaine un nouveau hangar pour l’installation des moteurs Rolls-Royce Trent XWB et des instruments de test en vol.

Le programme d’essais devrait débuter en 2026, avant une entrée en service commerciale prévue au premier semestre 2027.

A lire aussi : Ultra long-courriers : prouesse technique ou modèle d’avenir pour l’aviation commerciale ?

Autres articles
Conçu pour relier directement Sydney à Londres et New York sans escale, cet appareil de 22 heures d’autonomie promet de réduire jusqu’à quatre heures le temps de trajet total par rapport aux itinéraires actuels avec escale.

Il intègre un réservoir additionnel de 20 000 litres et des systèmes optimisés pour les vols ultra-long-courriers. « L’Australie occupe une position unique dans le monde, et Qantas a toujours été pionnière dans la conquête de nouveaux horizons aéronautiques », déclare Vanessa Hudson, Directrice Générale du Groupe Qantas.

Pour accompagner la durée exceptionnelle des trajets, Qantas a repensé entièrement la cabine de ses A350-1000ULR, en collaboration avec le designer industriel australien David Caon et le Charles Perkins Centre de l’Université de Sydney.

A lire aussi : J'ai testé pour vous le vol direct Paris-Perth... en 15h30 chrono !

Au programme : éclairage adapté aux phases du vol, repas calibrés pour limiter le décalage horaire et zones de relaxation à bord.

L’appareil sera configuré avec 238 sièges. Entre les cabines Premium Economy et Economy, une zone sera dédiée au bien-être (équipements d’étirement, station d’hydratation...)

Pour Qantas, ces aménagements marquent une évolution du modèle de voyage international. « Le “Project Sunrise” va bien au-delà de la redéfinition des limites de la distance : il transformera fondamentalement la manière dont nos clients voyageront à l’international », conclut Vanessa Hudson.

Lu 285 fois

Tags : qantas
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news AirMaG

Rail Europe et Resaneo proposent le Swiss Travel Pass, pour visiter la Suisse en liberté

Rail Europe et Resaneo proposent le Swiss Travel Pass, pour visiter la Suisse en liberté
Le Swiss Travel Pass est une solution de voyage tout-en-un idéale pour explorer la Suisse sans...
Dernière heure

Golfe de Saint-Tropez : COMO Hotels and Resorts signe le retour du Beauvallon

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence

Charlotte Peltier rejoint Visiteurs

Amadeus : Rongrong Hu nommée Senior Vice President of Corporate Strategy

De Sydney à Londres sans escale : le projet sunrise de Qantas prend forme à Toulouse

Brand News

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement
Alors que l’année touche à sa fin et que le marché du voyage marque le pas en France, Assurever...
Les annonces

HELIADES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Agent de réservation H/F - CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller voyages H/F - CDI - (Melun (77))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Rueil-Malmaison (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy
Distribution

Distribution

Interkal'air : de gérante de laboratoire vétérinaire à agent de voyages !

Interkal'air : de gérante de laboratoire vétérinaire à agent de voyages !
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

COTAL France : des webinaires dédiés à l'offre de ses adhérents

COTAL France : des webinaires dédiés à l'offre de ses adhérents
Production

Production

Voyamar : Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest

Voyamar : Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest
AirMaG

AirMaG

De Sydney à Londres sans escale : le projet sunrise de Qantas prend forme à Toulouse

De Sydney à Londres sans escale : le projet sunrise de Qantas prend forme à Toulouse
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Amadeus : Rongrong Hu nommée Senior Vice President of Corporate Strategy

Amadeus : Rongrong Hu nommée Senior Vice President of Corporate Strategy
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Golfe de Saint-Tropez : COMO Hotels and Resorts signe le retour du Beauvallon

Golfe de Saint-Tropez : COMO Hotels and Resorts signe le retour du Beauvallon
HotelMaG

Hébergement

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence
Futuroscopie

Futuroscopie

De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]

De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos renouvelle sa certification B Corp
CruiseMaG

CruiseMaG

Méditerranée et Canaries : CroisiEurope mise sur la croisière maritime d’hiver

Méditerranée et Canaries : CroisiEurope mise sur la croisière maritime d’hiver
TravelJobs

Emploi & Formation

GROUPE SALAÜN

GROUPE SALAÜN
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias