De Sydney à Londres sans escale : le projet sunrise de Qantas prend forme à Toulouse

l’Australie sans escale depuis Londres et New York dès 2027

Le programme « Project Sunrise » de Qantas entre dans sa phase industrielle avec l’assemblage du premier Airbus A350-1000 Ultra Long Range. L’appareil ouvrira la voie aux vols sans escale les plus longs du monde, reliant directement Sydney en Australie à Londres et New York dès 2027.

Rédigé par Céline Eymery le Vendredi 7 Novembre 2025

Lu 285 fois