De Sydney à Londres sans escale : le projet sunrise de Qantas prend forme à Toulouse - Photo Qantas Airbus
Qantas et Airbus ont dévoilé les premières images du futur A350-1000ULR destiné au programme « Project Sunrise », après l’achèvement des principales étapes de production sur le site d’Airbus à Toulouse.
Les sections avant, centrale et arrière du fuselage, ainsi que les ailes, l’empennage et le train d’atterrissage, sont désormais assemblés.
L’appareil rejoindra cette semaine un nouveau hangar pour l’installation des moteurs Rolls-Royce Trent XWB et des instruments de test en vol.
Le programme d’essais devrait débuter en 2026, avant une entrée en service commerciale prévue au premier semestre 2027.
A lire aussi : Ultra long-courriers : prouesse technique ou modèle d’avenir pour l’aviation commerciale ?
Conçu pour relier directement Sydney à Londres et New York sans escale, cet appareil de 22 heures d’autonomie promet de réduire jusqu’à quatre heures le temps de trajet total par rapport aux itinéraires actuels avec escale.
Il intègre un réservoir additionnel de 20 000 litres et des systèmes optimisés pour les vols ultra-long-courriers. « L’Australie occupe une position unique dans le monde, et Qantas a toujours été pionnière dans la conquête de nouveaux horizons aéronautiques », déclare Vanessa Hudson, Directrice Générale du Groupe Qantas.
Pour accompagner la durée exceptionnelle des trajets, Qantas a repensé entièrement la cabine de ses A350-1000ULR, en collaboration avec le designer industriel australien David Caon et le Charles Perkins Centre de l’Université de Sydney.
A lire aussi : J'ai testé pour vous le vol direct Paris-Perth... en 15h30 chrono !
Au programme : éclairage adapté aux phases du vol, repas calibrés pour limiter le décalage horaire et zones de relaxation à bord.
L’appareil sera configuré avec 238 sièges. Entre les cabines Premium Economy et Economy, une zone sera dédiée au bien-être (équipements d’étirement, station d’hydratation...)
Pour Qantas, ces aménagements marquent une évolution du modèle de voyage international. « Le “Project Sunrise” va bien au-delà de la redéfinition des limites de la distance : il transformera fondamentalement la manière dont nos clients voyageront à l’international », conclut Vanessa Hudson.
