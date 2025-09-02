Qantas nomme Darsh Chapman à la tête de sa région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Qantas a nommé Darsh Chapman au poste de directrice régionale pour le Royaume-Uni, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique - Photo : Qantas
Le 5 août 2025, Qantas a officialisé la nomination de Darsh Chapman au poste de directrice régionale pour le Royaume-Uni, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, avec prise de fonction immédiate.
Basée à Londres, elle succède à Georgia Blackburn, qui a dirigé la région pendant trois ans.
Darsh Chapman dispose d'une solide expérience, acquise notamment à la direction de la fonction Global Airports de Qantas depuis 2021, ainsi que dans ses précédents postes au sein de l’équipe Ventes et Distribution de la compagnie.
Son profil allie expertise opérationnelle et compétences commerciales, un atout pour le développement de la compagnie dans ces marchés clés.
Quelles priorités pour Darsh Chapman ?
Cette nomination intervient alors que Qantas poursuit sa stratégie d’expansion internationale.
Après un an de vols directs entre Paris et Perth, la compagnie lancera en décembre sa nouvelle liaison Johannesburg-Perth et continue les préparatifs du Projet Sunrise, qui reliera la côte est de l’Australie à Londres sans escale.
Dans ses fonctions, Darsh Chapman se concentrera sur le renforcement de la présence de Qantas sur les marchés établis et émergents, tout en consolidant les partenariats stratégiques et en valorisant la marque.
Kathryn Robertson, directrice exécutive ventes et distribution globales, souligne "Darsh jouera un rôle clé alors que nous continuons à renforcer notre présence et nos partenariats sur ces marchés stratégiques, en s’appuyant sur les bases solides établies durant le mandat de Georgia."
