Qantas nomme Darsh Chapman à la tête de sa région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Darsh jouera un rôle clé alors que nous continuons à renforcer notre présence et nos partenariats sur ces marchés stratégiques, en s’appuyant sur les bases solides établies durant le mandat de Georgia.

Cette nomination intervient alors que Qantas poursuit saAprès un an de vols directs entre Paris et Perth, la compagnie lancera en décembre sa nouvelle liaison Johannesburg-Perth et continue les préparatifs du Projet Sunrise, qui reliera la côte est de l’Australie à Londres sans escale.Dans ses fonctions,se concentrera sur le renforcement de la présence de Qantas sur les marchés établis et émergents, tout en consolidant les partenariats stratégiques et en valorisant la marque., directrice exécutive ventes et distribution globales, souligne "