Qantas nomme John Simeone directeur général des ventes internationales

Jonh Simeone: le nouveau directeur général des ventes internationales et des alliances. ©DepositPhoto/Boarding2Now
John Simeone revient en Australie après avoir dirigé pendant près de deux ans Jetstar Asia, où il a supervisé les opérations régionales et la récente fermeture de la compagnie.
Fort de plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie aéronautique mondiale, il a occupé plusieurs postes à responsabilités au sein du groupe Qantas, notamment celui de Directeur Général Régional pour l’Asie, basé à Singapour depuis 2019.
« John apporte une expérience exceptionnelle acquise au sein du Groupe Qantas et une expertise approfondie en matière de ventes internationales et de partenariats. Cette nomination reflète la qualité du leadership de nos équipes internationales et nous positionne idéalement pour poursuivre le développement de notre réseau, » a déclaré Cam Wallace, PDG de Qantas International.
Qantas : de nouvelles responsabilités commerciales et stratégiques
Dans ses nouvelles fonctions, John Simeone sera chargé de diriger les équipes de ventes internationales et les alliances stratégiques du groupe.
Il supervisera les Directeurs Généraux Régionaux de Qantas au Royaume-Uni, en Europe, en Afrique du Sud, dans les Amériques et en Asie, ainsi que l’équipe dédiée aux alliances.
Nick McGlynn, Directeur Général Régional pour l’Asie, lui sera directement rattaché.
