Qantas nomme John Simeone directeur général des ventes internationales

Dans ses nouvelles fonctions, John Simeone sera chargé de diriger les équipes de ventes internationales et les alliances stratégiques du groupe.



Il supervisera les Directeurs Généraux Régionaux de Qantas au Royaume-Uni, en Europe, en Afrique du Sud, dans les Amériques et en Asie, ainsi que l’équipe dédiée aux alliances.



Nick McGlynn, Directeur Général Régional pour l’Asie, lui sera directement rattaché.